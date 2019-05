vor 36 Min.

Reisch packt beim Maibaum kräftig mit an

Erstmals seit fast 50 Jahren wurde in Reisch wieder ein Maibaum von Hand aufgestellt. Über 30 Helfer benötigten etwas mehr als zwei Stunden, um den Maibaum aufzurichten.

Erstmals seit fast 50 Jahren wird im Landsberger Stadtteil am 1. Mai der Baum von Hand aufgestellt. Einen kleinen Schreckmoment gibt es. Am Ende klatschen die Zuschauer.

Von Dominic Wimmer

Um 11.41 Uhr ist es geschafft. Applaus brandet auf, über die Lautsprecher kommt Blasmusik. Michael Lechle muss viele Hände schütteln und bekommt viele Schulterklopfer. „Am Anfang war ich relativ aufgeregt. Aber dann ging es. Man darf einfach nicht in Hektik verfallen.“ Der Feinmechanikermeister hatte zuvor eineinhalb Stunden das Sagen beim Maibaumaufstellen in Reisch. Mehr als 30 Mann folgten seinem Kommando und ließen sich dann ihr wohl verdientes Bier schmecken. Sie und die zahlreichen Zuschauer konnten am Ende des Tages sagen, dass sie historische Momente erlebt hatten. Denn erstmals seit Anfang der 70er-Jahre wurde im Landsberger Stadtteil ein Maibaum von Hand aufgestellt.

Gegen 9.30 Uhr heißt es erstmals anpacken. Die kräftigen Männer müssen den Maibaum vom Wagen lupfen. Einer von ihnen ist Christian Hettmer. „Als bei uns der Maibaum das letzte Mal von Hand aufgestellt wurde, war ich noch gar nicht auf der Welt“, meint der 38-Jährige lachend. Die Reischer wollten nach Jahrzehnten der maschinellen Arbeit – bislang stellte ein Autokran im Drei-Jahres-Rhythmus die Brauchtumsstange auf – endlich wieder selbst anpacken.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie:

48 Bilder Beim Reischer Maibaum war heuer wieder Handarbeit angesagt Bild: Thorsten Jordan

Schützenverein und Feuerwehr beschlossen deshalb, gemeinsam den Baum aufzustellen. „Die Vorbereitungen waren schon intensiv. Wir haben aus Nachbarorten Leute gefragt, wie die Schwalben zu binden sind, welche Kommandos man geben muss und wir haben uns sogar Videos angeschaut“, sagt Feuerwehrvereinsvorsitzender Manfred Mayr, und Schützenmeister Tino Fillinger ergänzt: „Wir haben uns einige Schwalben aus Hagenheim ausgeliehen.“

Plötzlich gibt es ein lautes Knacken

Schwalben, das sind die Baumstämme in unterschiedlichen Längen. Sie sind mit Seilen verbunden und tragen beim Aufstellen die Last des Maibaums. Sie werden von den Helfern platziert und immer wieder nach vorn geschoben, um den Baum Stück für Stück in die Vertikale zu befördern. Alles hört aufs Wort von Michael Lechle. Der 26-Jährige gibt die Kommandos: „Miteinander – hoch – ruck.“ Und wieder geht es für ein paar Zentimeter vor. Allerdings gibt es immer mal wieder einen kleinen Tadel für die Helfer auf der rechten Seite. „Welches Rechts ist jetzt gemeint?“, fragt einer. „Das auf der Kirchenseite“, gibt es als Antwort. Und auf der rechten Seite wurde gerade eben zu fest geschoben, sodass der Maibaum kurzzeitig ins Wanken gerät.

Auch der Gochel hat einen neuen Anstrich

Als der 24 Meter lange und rund eine Tonne schwere Baum den 45-Grad-Winkel überschritten hat, ist plötzlich ein Knacken zur hören. Besucher und Aufsteller zucken zusammen. Beim vordersten Schwalbenpaar ist das Seil gerissen. „Aber das war eh nicht mehr schlimm, weil da der Bock stand und vorne kaum noch Gewicht drauf lag“, so Lechle. Er hat als Metallbau-Experte die Halterungen der 16 Schilder erneuert. Und auch der Gockel, der auf der Maibaumspitze thront, hat einen goldenen Anstrich bekommen. „Passend zur Kirche“, meint Michael Lechle. Und noch vor dem Zwölf-Uhr-Läuten ist es so weit: Nach etwas mehr als zwei Stunden steht der Baum.

Themen Folgen