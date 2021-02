vor 29 Min.

Reizgas: Jugendliche verletzten Mädchen in Herrsching

Ein Dummer-Buben-Streich bringt ein zehnjähriges Mädchen ins Krankenhaus. Die Schülerin wird in Herrsching durch Reizgas verletzt.

Ein zehnjähriges Mädchen ist am Freitag bei einer Attacke mit Reizgas in Herrsching verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Schülerin kurz vor 8 Uhr mit ihrem Tretroller auf dem Weg zur Schule. In einer Fußgängerunterführung kamen ihr vier Jugendliche entgegen. Einer hatte laut Polizei ein Reizstoffsprühgerät dabei und sprühte damit durch die Luft und an eine Betonmauer. Danach rannte die Gruppe davon.

Das Mädchen bekam sofort Atemnot, Husten und Panik. Zudem fingen seine Augen stark an zu tränen, weshalb es kurzzeitig nichts mehr sehen konnte. Ein Passant fand das Mädchen und setzte einen Notruf ab. Die Zehnjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie befindet sich auf dem Weg der Besserung. Die Polizei konnte die vier Jugendlichen noch in der Schule ermitteln. Ein 16-Jähriger gestand. (lt)

