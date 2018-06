vor 32 Min.

Rentner belästigt mehrere Mädchen

Der 74-Jährige versuchte in Landsberg Minderjährige zu umarmen und zu küssen. Zwei Zehnjährige wenden sich an die Polizei.

Von Thomas Wunder

Am Dienstagnachmittag hat die Polizei in Landsberg einen 74 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der offenbar mehrfach minderjährige Mädchen belästigt hat. Die Ermittlungen zur Motivation des Mannes laufen. Er wurde zwischenzeitlich aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Am frühen Montagabend hatte eine Landsbergerin Anzeige gegen einen Unbekannten erstattet, der zwei zehnjährige Mädchen belästigt haben soll. Er habe versucht sie zu küssen und sie umarmt. Dies sei bereits am Freitag vor den Pfingstferien geschehen. Der Mann sei den beiden Mädchen am Montag wieder an einer Haltestelle in der Landsberger Stadtmitte aufgefallen.

Vorfall im Stadtbus

Am Tag nachdem Anzeige erstattet worden war, teilte eines der Mädchen über Polizeinotruf mit, den Mann im Stadtbus wieder gesehen zu haben. Das andere Kind informierte gleichzeitig die Busfahrerin, dass die Polizei verständigt worden sei und zum Bus komme. Noch während der Weiterfahrt zur nächsten Haltestelle versuchte der Mann ein anderes Mädchen zu umarmen und zu küssen. Die Fahrerin beobachtet das Ganze und sagte dem Mann, das zu unterlassen. Der Mann wurde an einer Bushaltestelle in der Münchener Straße von der Polizei vorläufig festgenommen.

Auf Nachfrage unserer Zeitung teilte die Polizei gestern mit, dass der Mann kein klassisches Sexualdelikt begangen habe. Das Begrapschen und Umarmen sei als Straftat einzuordnen. Da der 74-Jährige einen festen Wohnsitz in Landsberg habe, sei er greifbar und hätte daher entlassen werden können. Ein Ermittlungsverfahren gegen ihn laufe.

Vorbildlich verhalten

Aus Sicht der Polizei ist das Verhalten der Mädchen und auch der Busfahrerin als vorbildlich zu beurteilen. Letztlich sei der Fahndungserfolg ihrem überlegten Handeln zu verdanken gewesen.

Wer hat ähnliche Beobachtungen gemacht oder wurde selbst von dem Mann belästigt? Hinweise an die Polizei unter Telefon 08191/932-0.

Themen Folgen