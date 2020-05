vor 31 Min.

Retro-Rätsel: Margot Dietrich gewinnt 1000 Euro

Jeden Tag können unsere Leser beim Gewinnspiel „War das so?“ 1000 gewinnen. Der Tagessieg geht diesmal nach Geretshausen.

Von Christian Mühlhause

Dem scharfen Blick von Margot Dietrich aus Geretshausen entgeht fast nichts. Und weil auch noch ein bisschen Glück dazu gekommen ist, kann sie sich nun über einen großen Gewinn freuen. 1000 Euro hat sie am Mittwoch beim täglichen Gewinnspiel unserer Zeitung „War das so?“ gewonnen, bei dem auf alten Schwarz-Weiß-Fotos Gegenstände ins Bild montiert werden, die es zu jener Zeit noch gar nicht gegeben hat. Im gestrigen Fall hat es sich um einen Drehstuhl gehandelt, der auf einem Foto zu sehen gewesen ist, das einen ABC-Schützen im Jahr 1900 zeigt.

Für Margot Dietrich ist es nicht der erste Gewinn

Margot Dietrich hat gestern ihre Mittagspause genutzt, um an dem Gewinnspiel im LT teilzunehmen. Das hat sich für die Mitarbeiterin der Gemeinde Weil wahrlich gelohnt. Was sie mit dem Geld machen wird, weiß sie noch nicht genau. „Auf jeden Fall gebe ich meinen Kollegen etwas aus“, kündigt sie an. In der Vergangenheit hat sie bereits mehrfach an Rätseln unserer Zeitung teilgenommen. Es macht der 57-Jährigen Spaß, sich an Rätseln und Preisausschreiben zu beteiligen, sagt sie. Die 1000 Euro sind aber nicht der höchste Gewinn, den sie in der Vergangenheit verbuchen konnte, verrät sie. „Ich habe schon mal eine Reise ins Disney World in Florida gewonnen.“

In Ihrer Freizeit macht sie gerne Sport und gibt auch selber Kurse. Margot Dietrich ist Übungsleiterin bei der Damenfitness des FC Penzing. Zudem setzt sich die 57-Jährige gerne aufs Rad und ist in der Natur unterwegs. Die kann sie auch von der Terrasse ihres Hauses aus genießen, von der aus man freien Blick auf die Landschaft hat.

