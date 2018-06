vor 17 Min.

Retter in Not: Gegen den "Lifeline"-Kapitän wird ermittelt

Claus-Peter Reisch steht als Kapitän des Seenotrettungsschiffs „Lifeline“ im Fokus der Medien. Sein ehrenamtliches Engagement könnte für ihn strafrechtliche Folgen haben.

Von Stephanie Millonig

Was treibt einen Menschen um, seinen Urlaub damit zu verbringen, bei Sturm und widriger See Flüchtlinge aus dem Mittelmeer zu ziehen? „Man kann die Menschen doch nicht ertrinken lassen“ – dies war sinngemäß sowohl vom Landsberger Claus-Peter Reisch als auch von Hans Rieß aus Dießen zu hören, als unsere Redaktion beide vor einem Jahr porträtierte. Beide engagierten sich als Kapitäne bei Seenotrettungs-Missionen. Reisch steht derzeit im Fokus der Medien, da er Skipper des tagelang vor Malta mit über 200 Flüchtlingen festliegenden Schiffs „Lifeline“ ist. Malta hat sich nun bereit erklärt, das Schiff aufzunehmen. Die "Lifeline" lief am Mittwochabend in den Hafen von Valletta ein.

"Lifeline"-Kapitän rettet aus Überzeugung Flüchtlinge aus dem Meer

Rieß und Reisch treibt ein Seefahrer-Ethos um, das es ihnen als selbstverständlich erscheinen lässt, Menschen in Seenot zu Hilfe zu kommen. Wie Reisch vor einem Jahr erzählte, hatten ihn die Bilder von dem Flüchtlingsdrama im Mittelmeer aufgewühlt. Lange schon hatte ihn auf Segelturns zwischen Sardinien, Sizilien und Griechenland die Frage beschäftigt, wie er reagieren würde, wenn er einem Flüchtlingsboot begegnen würde.

Ende 2016 entschied sich der 57-Jährige, diese Begegnung zu suchen und ehrenamtlich als Seenotretter tätig zu werden. Der gelernte Kfz-Mechaniker und Unternehmer im Installations- und Sanitärbereich hat die Qualifikation, Sportboote aller Größen zu fahren und damit die Berechtigung als Kapitän für eine Hilfsorganisation zu arbeiten. Reisch war wie Rieß als Skipper für die Regensburger Organisation Sea-Eye auf dem gleichnamigen Schiff unterwegs. Heuer im Frühjahr wurde er von der Organisation „Mission Lifeline“ gebeten, deren Schiff, die Lifeline, zur Überarbeitung von Malta nach Italien zu fahren. „Wir suchten einen Kapitän“, erzählte Axel Steier von Mission Lifeline unserer Redaktion. Daraus ergab sich dann, dass Reisch auch die jetzige Mission übernahm. Missionen, so nennen die Seenotretter ihre mehrtägigen Touren, die die ehrenamtliche Crew unternimmt, um vor Libyen Menschen aus Seenot zu retten. 14 Tage sind die Mannschaften normal auf See, wie Steier erzählt, drei Tage dauere die Vorbereitung, einen Tag die Nachbereitung. Bei der Lifeline handelt es sich um einen rund 33 Meter langen ehemaligen Fischkutter, den der Verein 2017 von der Seenotrettungs-Organisation Sea-Watch erwarb.

Reisch findet sein Ehrenamt nicht gefährlich

Der Gründer von Sea-Eye, Michael Buschheuer, erläutert, dass einige der Ehrenamtlichen bei mehreren Hilfsorganisationen tätig seien. Sowohl Sea-Watch als auch Sea-Eye hatten vor einigen Tagen auch Medikamente und Sanitärartikel zur Lifeline gebracht. Das zweite Schiff der Regensburger Helfer, die Seefuchs, liegt derzeit in Malta. „Wir nutzen die Zeit für Werftarbeiten.“ Auf die aktuelle Situation auf der Lifeline angesprochen, meint Buschheuer, dass es nie einfach gewesen sei, eine Crew auf Mission zu verabschieden. „Einerseits ist so eine Mission ungefährlich, der Job eines Sanitäters auf dem Oktoberfest ist da gefährlicher.“ Auf der anderen Seite sei man mit einer extremen politischen Situation konfrontiert.

Rund 230 Flüchtlinge befinden sich auf der "Lifeline". Bild: Felix Weiss, afp

Mit dieser extremen politischen Lage, sprich der Weigerung von Malta und Italien , private Seenotretter mit Flüchtlingen an Bord in einen Hafen einfahren zu lassen, war Claus-Peter Reisch konfrontiert – und muss möglicherweise auch noch Folgen fürchten. Es stehen juristische Schritte im Raum : Reisch wird vorgeworfen, italienischen Anweisungen nicht nachgekommen zu sein. Auch der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) pocht laut Medienberichten darauf, dass das Schiff festgesetzt wird, um einen Präzedenzfall zu verhindern.

Kapitän könnte in Malta strafrechtliche Probleme bekommen

Wie Mission Lifeline auf ihrer Homepage erläutert, habe man sich geweigert, die Flüchtlinge der libyschen Küstenwache zu übergeben. Reisch hatte schon in einem Videobeitrag in der Tagesschau am Samstagabend darauf verwiesen, dass dies gegen die Genfer Flüchtlingskonvention verstoßen hätte.

In Telefongesprächen in den vergangene Tagen war Reisch als gefasster Gesprächspartner zu erleben, der trotz der sich verschärfenden Situation bei einer moderaten Wortwahl bleibt, ohne die Dramatik der Situation zu verschweigen. Am Mittwoch war er telefonisch nicht mehr erreichbar – was an der Übertragungstechnik liegen kann oder schlicht daran, dass ihn seine Situation als Skipper fordert. Reisch trägt als Kapitän die Verantwortung für die Menschen an Bord und das Schiff.

