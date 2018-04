vor 32 Min.

Richter: „Jedes einzelne Bild ist zu viel“

Ein 47-Jähriger ist wegen kinderpornografischer Schriften angeklagt. Hinter Schloss und Riegel muss er nicht.

Seine Frau sprach im Gerichtssaal von einem „normalen, erfüllten Eheleben“ mit ihrem 47-jährigen Mann. Kinder- und jugendpornografische Schriften habe sie auf seinem Computer nicht gesehen. Polizei und Justiz ist das Internet-Verhalten ihres Angetrauten jedoch nicht verborgen geblieben. Er musste sich wegen Erwerbs, Besitzes und Verbreitung von Kinderpornos mit gewaltsamen sexuellen Handlungen in fünf Fällen vor dem Landsberger Amtsgericht verantworten. Der nicht vorbestrafte Mann wurde von Richter Michael Eberle zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Er muss aber nicht hinter Schloss und Riegel, denn Eberle gestand ihm eine Bewährungszeit von drei Jahren zu.

Er räumt den Sachverhalt ein

Der Angeklagte räumte den Sachverhalt ein. Ein „schönes Geständnis“ habe er jedoch nicht ablegt, waren sich der Richter und Staatsanwältin Stephanie Zenbruski einig. Dem Mann waren die Ermittler über einen ähnlich gelagerten Fall in Münster auf die Schliche gekommen. So stellte die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft zunächst das Büro des Angeklagten in einer Kaserne der Bundeswehr auf den Kopf. Dann war seine Wohnung im Landkreis an der Reihe.

Der Computer und eine externe Festplatte des Angeklagten wurden ausgewertet. Hierbei wurden 674 kinderpornografische und 47 jugendpornografische Schriften gefunden. So lautete zunächst die Anklage. Diese wurden im Beisein eines IT-Sachverständigen auf etwa 200 Dateien reduziert, bei denen es um sexuelle Gewaltdarstellung mit Kindern geht: Diese sind geschätzt häufig zwischen sechs und zwölf Jahre jung. Mitunter waren Kleinkinder dabei. Gelöschte und doppelte Bilder sind nicht mitgezählt worden. „Jedes einzelne Bild ist schon ein Bild zu viel“, sagte der Richter: „Da geht es um die körperliche Unversehrtheit und die Seele dieser Kinder, die für diese Aufnahmen missbraucht worden sind.“

Es geht um etwa 200 Dateien

Nach einem Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit, der für die Befragung des Angeklagten gewährt wurde, wurde im öffentlichen Teil bekannt, dass der 47-Jährige in Kontakt mit anderen Nutzern gestanden und auf der „Bilder-Tauschbörse“ tätig gewesen sein soll. In der Beweisaufnahme interessierte vor allem ein Gedankenaustausch (Chat): Darin soll der Angeklagte gegenüber einem anderen Mann unverhohlen seine Neigung kundgetan haben.

Seine Verteidiger, Rechtsanwalt Florian Zenger und Rechtsanwalt Alexander Betz, nahmen ihren Mandanten in Schutz: „Er wollte keine pornografischen Bilder. Und wenn er welche bekommen hat, hat er die sofort wieder gelöscht“, so Betz. „Alles spricht dafür, dass es sich um ein nicht strafbewährtes Vergehen handelt“, sagte Zenger. Beide Anwälte werteten die von der Vertreterin der Anklage geforderten zwei Jahre Haft ohne Bewährung als „nicht realistisch“. Zur Bewährung kommt eine Geldbuße in Höhe von 4000 Euro an die „Brücke eV“ Augsburg“ hinzu. Seine Therapie muss der Mann zwei Jahre lang absolvieren. Ob das Strafmaß angenommen wird, steht noch nicht fest.

Antrag wegen Befangenheit

Die Hauptverhandlung begann übrigens mit 40 Minuten Verspätung. Denn die Verteidiger lehnten Richter Michael Eberle zunächst wegen Befangenheit ab. Eberle verfasste dazu eine schriftliche Stellungnahme. Daraufhin zogen die Anwälte ihren Antrag zurück.