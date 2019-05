vor 54 Min.

Richtfest für die neuen Sozialwohnungen in Neu-Dießen

Richtfest für den Neubau von 18 barrierefreien Sozialwohnungen in der Dießener Von-Eichendorff-Straße in Dießen.

Gegen Ende des Jahres sollen die Mieter in der Von-Eichendorff-Straße in Dießen einziehen. Rund sechs Millionen Euro werden dann verbaut sein. Heute war Richtfest auf der Baustelle.

Von Dieter Schöndorfer

Von der Idee bis zum Baubeginn im Jahr 2018 vergingen zwei Jahre. Jetzt wurde das Richtbäumchen am Gerüst der Sozialwohnanlage in der Von-Eichendorff-Straße in Dießen festgezurrt und Zimmerer Andreas Paul aus Mauerstetten im Allgäu gab den Richtspruch vor Bürgermeister, Verwaltung, Gemeinderäten, Handwerkern, Architekten und Nachbarn zum Besten.

Präsenz der Gemeinderäte

Wie wichtig dieses Millionenprojekt den Dießener Kommunalpolitikern ist, zeigt allein schon die große Präsenz der Gemeinderäte quer durch die Fraktionen. Sie hatten lange darum gerungen und sind jetzt mehr als nur froh, in einigen Monaten – Architekt Alexander Pfletscher peilt spätestens den Dezember diesen Jahres an – den Dießenern 18 barrierefreie Sozialwohnungen unterschiedlicher Wohnfläche anbieten zu können.

Weder BER noch Gorch Fock

Rund sechs Millionen Euro Baukosten werde das Projekt am Ende kosten, sagte Bürgermeister Herbert Kirsch, wovon bislang 4,9 Millionen Euro an Aufträgen rausgegangen seien. „Weder der Berliner Flughafen noch die Restaurierung der Gorch Fock waren dabei Vorbild“, scherzte er in Anspielung auf die für den Steuerzahler teuren Prestigeobjekte der Bundesregierung. Aus der Gemeindekasse habe man bislang 1,6 Millionen Euro ausgegeben, schließlich werde das Wohnbauprojekt mit über zwei Millionen Euro vom Freistaat bezuschusst.

Die Sozialwohnungen seien in der Entstehung eine relativ unkomplizierte Baustelle, wie auch Alexander Pfletscher bestätigte. Die Wohnungen, so der Architekt, böten später einmal einen besonderen Wohnwert, weil sie eben nicht wie oft der Fall, „irgendwo am Ortsrand neben ein Gewerbegebiet gestellt werden“. Die Lage an der Von-Eichendorff-Straße sei ein urban attraktiver Standort, teilweise mit Berg- oder Seeblick, an dem zu wohnen sich sonst normalerweise nur besser situierte Interessenten leisten könnten.

Begegnungen werden möglich sein

Der Neubau mit seinen 18 barrierefreien Wohnungen besteht aus zwei Häusern die mit einem Zwischengang verbunden sind. „Dort werden Begegnungen möglich sein“, verrät Pfletscher den Hintergrund dieser Bauweise. So ist der Übergang im Obergeschoss zum Beispiel als eine Art Wintergarten ausgeführt, der Möglichkeiten anbiete, sich dort zu treffen und aufzuhalten.

Als nächsten Schritt werden die Handwerker in den kommenden zwei Wochen bereits den Innenputz aufbringen. Bezugsfertig sollen die jeweils zwei Zwei-Zimmerwohnungen (60 Quadratmeter) und eine größere Wohnung (100 Quadratmeter) pro Etage Ende des Jahres sein. Laut Herbert Kirsch auf alle Fälle noch in dieser Legislaturperiode, denn die Einweihung möchte er noch mit dem aktuellen Gemeinderat feiern.

