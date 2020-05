10:10 Uhr

Riederau: Junger Mann versenkt Motorboot im Ammersee

In der Nacht hören Passanten, die sich am Ufer aufhalten, Hilferufe vom Ammersee. Ein junger Mann ist mit seinem Motorboot in Seenot.

Von Dominic Wimmer und Stephanie Millonig

Eine dramatische Situation hat sich in der Nacht auf Donnerstag vor Riederau abgespielt: Personen, die sich am Ufer aufhielten, hörten Hilferufe vom See her. Fast alle Wasserwachten des Ammersees und zwölf Taucher rückten laut Siegfried Dumbsky von der Kreiswasserwacht aus. Man ging von einer Bootshavarie mit drei vermissten Personen aus.

„Person in Wassernot – Höhe Riederau. Hilferufe vom Wasser“, so lautete um 2.07 Uhr die Alarmierung. Schon bei der Anfahrt stießen die Einsatzkräften auf ein halb versunkenes Motorboot und ein Trümmerfeld. Anfangs galten laut Dumbsky drei Personen als vermisst und auch die Beteiligung eines zweiten Bootes konnte nicht ausgeschlossen werden.

Das Wasser ist mit zehn oder zwölf Grad noch sehr kalt

Bei einem Bootsunfall könne sich jemand verletzt im Wasser befinden, außerdem sei der See mit vielleicht zehn oder zwölf Grad noch sehr kalt, erklärt Dumbsky, warum die Situation so gefährlich schien. Um die 40 Einsatzkräften aus fast allen Ammerseegemeinden, sowie Fürstenfeldbruck und Germering, die Feuerwehren Riederau und Dießen mit Boot sowie zwölf Taucher waren im Einsatz.

Ein junger Mann hatte sich von einem sinkenden Motorboot ans Ufer bei Riederau retten können, wo er vom Roten Kreuz versorgt wurde. Letztendlich stellte sich heraus, dass nur sein Boot zerstört war, die ersten Einsatzkräfte konnten gegen 4.30 Uhr zurückkehren. Die restlichen bargen das Boot: „Es war ein schönes Holzboot und ziemlich zerstört“, erzählt Dumbsky. Die Wrackteile hätten sich bis zu 200 Meter vom Ufer weg befunden, das Boot sei etwa 100 Meter entfernt untergegangen. Um kurz nach 7 Uhr morgens konnten wir den See verlassen“, sagt Dumbsky.

Fast alle Wasserwachten der Ammerseegemeinden, Feuerwehr und Rotes Kreuz sind im Einsatz. Bild: Julian Leitenstorfer

Laut Ermittlungen der Dießener Polizei war ein 22-jähriger Mann aus einer Ammerseegemeinde mit Freunden auf dem Motorboot unterwegs. Er setzte die Freunde bei Riederau am Ufer ab und wollte mit dem Boot an die Boje fahren. Dabei rammte er ein Segelboot an einer Boje.

Während die Kunststoff-Jacht laut Polizei nur ein paar Kratzer abbekam, wurde das Holzboot so stark beschädigt, dass es sank. Da offensichtlich Alkohol im Spiel war und ein hoher Sachschaden entstanden ist, bewegt sich der Unfall nach ersten Einschätzungen der Polizei im Bereich der Straftat.

