Ritter auf dem Fahrrad

Landestheater Schwaben überzeugt mit „Don Quijote“

Von Bärbel Knill

Don Quijote de la Mancha – wie hat es ein Roman aus dem frühen 17. Jahrhundert geschafft, noch heute so präsent in den Köpfen der abendländischen Kultur zu sein? Jeder hat schon einmal vom sprichwörtlichen „Kampf gegen Windmühlen“ gehört, man hat sofort ein Bild vor Augen von dem hochgewachsenen Quijote mit Rüstung und Lanze auf dem Pferd Rosinante und seinem kleinen, dicken Begleiter Sancho Pansa auf dem Esel, im Hintergrund die obligatorischen Windmühlen. Miguel de Cervantes hat mit seinem Roman zwei unsterbliche Gestalten erschaffen, und das Landestheater Schwaben brachte sie in einer Inszenierung von Anne Verena Freybott ins Landsberger Stadttheater. Mit nur drei Schauspielern. Und auf Abstand.

Was vielleicht hilfreich zu wissen ist: Cervantes war um 1605, als er den Don Quijote schrieb, höchst genervt von den damals hochbeliebten Ritterromanen, die sämtlich vorgaben, Übersetzungen von altehrwürdigen Originalen zu sein und somit Glaubwürdigkeit beanspruchten, obwohl sie mit ihren melodramatischen Abenteuern und Fantasiewelten meist Unterhaltungswert hatten. Cervantes rächte sich mit einer Parodie auf diese Ritterwelt.

Mit dem raffinierten Bühnenbild von Franziska Isensee schlug die Truppe des LTS gleich drei Fliegen mit einer Klappe: Abstand, Unterwegssein und metaphorische Windmühle. An einer Art Karussell ist an gegenüberliegenden Enden je ein Fahrrad befestigt, ein kleines Klapprad mit Gepäckanhänger für Sancho Pansa und ein größeres Rad mit hinten angebrachtem Pferdeschwanz für Quijote, was natürlich für Erheiterung sorgte. Dieses Karussell können die Schauspieler mit den Rädern in Gang bringen und sich so im Kreis fahrend unterhalten, was Dialoge ermöglicht, während die beiden unterwegs sind. Die Fahrräder sind als Drahtesel gute Metaphern für die Reittiere, und die Konstruktion hält die Darsteller ganz natürlich auf maximalem Abstand. Darüber hinaus hat das Karussell mit den zwei Flügeln, die sich drehen, etwas deutlich Windmühlenartiges.

Die Rolle des Erzählers übernimmt Elisabeth Hütter, mit Akkordeon und schillernd bunt gekleidet erinnert sie an die fahrenden Komödianten und Straßentheater zu Cervantes’ Zeiten. Die Besetzung der beiden männlichen Figuren ist sehr gelungen: Tim Weckenbrock als romantisch überspannter Ritter Quijote und Tobias Loth als bodenständiger, stets hungriger Sancho Pansa, der sich endlich doch auch mitreißen lässt von Quijotes fantastischen Vorstellungswelten. Die beiden entspinnen nun allein mit ihren Dialogen ihre Abenteuerreise. Freilich muss das Publikum für einige Nebenrollen herhalten: So lässt sich Quijote von einem Zuschauer, den er kurzerhand zum Edelmann erklärt, zum Ritter schlagen, und eine junge Frau in den vorderen Reihen verkörpert immer wieder die angebetete Dulcinea.

Das Publikum wird zum Heer düsterer Zauberer oder zur Schafherde. Für Erheiterung sorgt auch ein aufblasbarer Schwan, die versprochene Insel, die Sancho für seine Dienste erhält, um dort zu regieren. Doch auch wenn die beiden Idealisten am Ende scheitern und zugeben müssen, dass die Welt anders ist, als sie sie sehen, haben sie die Wirklichkeit doch ein Stück weit verzaubert, so wie die Darsteller des Landestheaters Schwaben auch das Landsberger Publikum in die magische Welt des Theaters entführten. Das wurde ihnen mit Jubel und Applaus gelohnt.

