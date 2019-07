vor 38 Min.

Ritterturnier: Feuertaufe für die neue Königsloge von Schloss Kaltenberg

Noch ist die neue Königsloge in der großen Arena auf Schloss Kaltenberg nicht ganz fertiggestellt. Die Stuntfrauen und Stuntmen um Mario Luraschi (hinten, in der Kardinalsrobe) trainieren jedoch schon seit einiger Zeit vor Ort.

Das große Ritterturnier feiert seinen 40. Geburtstag mit viele Neuheiten. Die weibliche Hauptrolle hat eine Stuntfrau aus Schwabhausen.

Von Dieter Schöndorfer

Mit einem spektakulären Auftritt des Schwarzen Ritters und König Aegidius entbrannte der Kampf zwischen Gut und Böse im 40. Jahr des Kaltenberger Ritterturniers gestern aufs Neue. Mit gezogenen Schwerter stürmten die beiden Stuntmen hoch zu Ross auf die obere Plattform der neugebauten Königsloge in der Schlossarena. Sie verkörpern das ungleiche Brüderpaar, dass in der Jubiläumsgeschichte „Kampf der Brüder“ (Freitag, 11. Juli, bis Sonntag, 28. Juli) allerlei Abenteuer zu bestehen hat.

Von hübschen Amazonen gerettet

In diesem Jahr werden sie von hübschen Amazonen gerettet, die das Schwert ebenso zu führen wissen wie sie sich auf den Rücken edler Streitrösser wohlfühlen, und das „starke Element“ der Show sind, wie Regisseur Alexander May gestern bei der Auftaktpressekonferenz verriet. Dabei hätten weder „me-too“-Debatte noch sonst ein aktuelles Frauenthema eine Rolle gespielt, versichert May, denn die Idee zum „Kampf der Brüder“ entstand zeitlich schon deutlich früher: „Wir haben seit Jahren so tolle Kämpferinnen unter den Laiendarstellern, dass ich unbedingt einmal Frauen ins Zentrum der Geschichte nehmen wollte.“ Er ist geradezu begeistert von Violanta, der Braut König Aegidius. Sie wird von der Stuntfrau Denise Treffler gespielt. „Das ist eine beeindruckende Person, eine schöne und athletische Frau.“ Und eine weitere Besonderheit enthält ihre Vita: Sie stammt aus Schwabhausen, ging in St. Ottilien in die Schule.

Parkplatzeinweiserin in der Jugend

„Ich kenne daher das Ritterturnier, bei dem ich als Jugendliche sogar schon als Parkplatzeinweiserin gearbeitet habe.“ Jetzt hat sie die weibliche Hauptrolle an der Seite des ewig Guten, Ludovic Gortva, eine nicht nur wegen seiner Körpergröße prägendsten Figuren des Ritterturniers. Dessen Bruder und Gegenspieler Hapertus ist dagegen kein geringerer als der Schwarze Ritter Frédéric Lafôret, der nach einem Jahr Pause nur zu gerne wieder in die Rolle des bösen und intriganten Unholds schlüpft. Allerdings hat er Farruco, ein neues Pferd mit nach Kaltenberg gebracht, denn sein langjähriger Begleiter Miguel ist vergangenen Dezember gestorben.

Eine der bekanntesten Stimmen Deutschlands ist auch wieder mit von der Partie. In gewohnt souveränen Art verlor der Schauspieler und Hörbuchstar Johannes Steck gestern auch ein paar beschreibende Worte zu der neuen Königsloge. „Pechnasen, Fallgitter und Schießscharten“, so tönt Johannes Steck, würden in der Geschichte eine nicht unmaßgebliche Rolle spielen und das Besondere aus seiner Sicht: „Es wurde erstellt, man höre genau hin, zum vereinbarten Preis.“

Steine waren massiv und zu schwer

Was so lustig klingt, war im Vorfeld ein nicht zu unterschätzender Faktor, mit dem Heinrich Prinz von Bayern souverän umzugehen vermochte. So gab es zeitliche Verzögerungen, weil die Steine der Logenmauer so massiv und schwer waren, dass erst eine Baumaschine besorgt werden musste – die Arbeiter konnten die Steinbrocken nicht hochheben. Bis zum Start des Ritterturniers am Freitag muss allerdings noch weiter Hand angelegt werden, erklärt Prinz Heinrich. So werden die Materialien noch „auf mittelalterlich-antik“ getrimmt, das große Holztor sieht allzu frisch aus und verträgt so noch jede Menge Patina.

Immer wieder neue Künstler

Relativ entspannt gibt sich Prinz Heinrichs persönlich Assistentin, Florentine Hoffmann. Sie kann auf einige Jahre Kaltenberg-Erfahrung in der Organisation setzen. Sie hat mit ihrem Team dafür gesorgt, dass die Besucher rund um die Show auf fünf Livebühnen, auf Plätzen und in den Gassen stundenlang mit Musik, Gaukelei, Komödianten, Zauberern oder Scharlatanen unterhalten werden. Jedes Jahr kommen immer wieder neue Künstler hinzu, was Florentine Hoffmann sehr wichtig ist: „Das hält das Fest in Schwung“ – wenngleich sie natürlich weiß, dass das Publikum erklärte Lieblinge hat, auf die man einfach nicht verzichten kann. So kehren bereits zur Gauklernacht die Könige der Spielleute, Corvus Corax, auf die Rabenbühne zurück. Am zweiten Wochenende beherrschen die Lokalmatadoren Furunkulus das musikalische Geschehen und am Finalwochenende melden sich Tanzwut zu Wort und Gesang.

Apropos Gauklernacht. Die beliebte Auftaktveranstaltung, dieses Mal am 12. Juli, mit über 500 Künstlern und noch mehr Mitwirkenden, bietet auch im 40. Jahr nicht nur eine, und das im wahrsten Sinn des Wortes, brandneue Feuershow, auch das große Feuerwerk wird noch erlebbarer. Es kehrt nämlich vom Areal außerhalb bei den Parkplätzen in die große Arena zurück.“ Die neue Königsloge machts möglich.

