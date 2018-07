vor 31 Min.

Ritterturnier Kaltenberg: Die Tochter des Köhlers macht gerne blau

Die königliche Familie hält auf Schloss Kaltenberg fast ausgestorbenes Handwerk am Leben. Auf dem Mittelaltermarkt tummeln sich Färber und Gerber, Löffelmacher oder auch Seiler. Wie lange Seegrasschuhe halten

Von Janet Iroezi

Kaltenberg ist mehr als Mittelalter, Kaltenberg ist auch mehr als nur eines der spektakulärsten Ritterturniere in Europa. Das Kaltenberger Ritterturnier ist auch Bewahrung von Tradition und Werten und – alter Techniken und Fertigkeiten des Handwerks, wie es sonst eigentlich kaum mehr in dieser Originalität zu sehen ist. Daher lohnt sich auch am letzten Wochenende (Freitag bis Sonntag) noch einmal ein Besuch auf dem Mittelaltermarkt auf dem Schlossgelände, wo neben vielen anderen Dingen mittlerweile fast ausgestorbenes Handwerk zu erleben und zu erfahren ist.

Wenn man zum Beispiel am Stand von Renate Weishaupt vorbei kommt, sieht man zuerst viel Seegras. Das Gras steht gebündelt in Körben um sie herum. Sie fertigt daraus Schuhe. Sie habe sich schon immer für altes Handwerk interessiert. Als die gelernte Friseurmeisterin dann bei einer Kundin zu Hause war, habe die ihr von der Nachkriegszeit und den zwangsweise kreativen Lösungen damals erzählt. Unter anderem auch über Seegrasschuhe.

Flechten als Hobby

Für Renate Weishaupt ist das Flechten der Schuhe natürlich nur ein Hobby, aber ein außergewöhnliches und ein schönes. Gelernt habe die 53-Jährige nach dem Motto „learning by doing“. Hinweise hat sie aus alten Überlieferungen und auch von ihrem Vater erhalten. Der war nämlich günstigerweise Schuster von Beruf. In ein Paar Seegrasschuhe mit allen Arbeitsschritten investiert Renate Weißhaupt rund 50 Arbeitsstunden. Zuerst muss ein Socken gestrickt und anschließend verfilzt werden. Dann wird darauf ein zwölf Meter langer, geflochtener Seegraszopf aufgenäht. Zum Schluss wird noch eine Ledersohle aufgebracht und fertig ist das Seegrasmodell. Das erste Exemplar fertigte die Großaitingerin übrigens vor 15 Jahren an. Diese Schuhe habe sie selbst getragen – sieben Jahre lang, bis sie verschlissen waren. Dieses Handwerk selbst reiche übrigens viel weiter als nur bis ins Mittelalter zurück. Selbst Ötzi aus dem Eis, die weltberühmte Mumie, habe zu Lebzeiten Seegrasschuhe getragen.

Von klein auf dabei

Nicht weit von Renate Weishaupt entfernt präsentiert sich Magdalena Lauerer, die familiär bedingt zu dem alten Handwerk der Färberei gekommen ist. „Ich bin die Tochter vom Köhler, der ja auch schon seit vielen Jahren auf dem Kaltenberger Schlossgelände seine Holzkohle produziert, und war deswegen schon von klein auf Mittelaltermärkten“, erzählt die 22-Jährige. Köhler hin, Köhler her: Irgendwann stellte sich Magdalena die Frage auf, wie sie ihr Taschengeld aufbessern könne. Das Handwerk habe sie natürlich besonders interessiert. Das Thema Färberei hat sie sich dann selbst angelesen, und zwar in Büchern.

Mit am schwierigsten zu färben ist mit Blau. Da der Indigo-Farbstoff der gleichnamigen Pflanze nicht wasserlöslich ist, musste man früher mit Urin, heute mit Ammoniak nachhelfen. Aus dem Kessel kommt das Tuch aber noch nicht blau, sondern erst einmal gelb. Erst durch die Oxidation an der Luft wird der Stoff dann tatsächlich blau. Daher kommt auch die Redewendung „Einen Tag blau machen“. Denn in der Theorie hingen die Stoffe nach dem Färben einen Tag in der Sonne, wo sich der Stoff an der frischen Luft dann blau verfärbt. Der Färber konnte also, wenn er nichts anderes zu tun hatte, einen Tag Pause machen. „In der Praxis heißt es dann aber Kessel putzten und weitere Tätigkeiten, die noch so anfallen“, sagt die 22-jährige gelernte Heilerzieherin Magdalena Lauer.

Das Narrenzepter geschmiedet

Ute Krolik ist hauptberuflich in dem alten Handwerk der Seilerei tätig. Sie und ihr Mann sind allerdings Quereinsteiger. „Wir waren in einer Mittelaltergruppe, in der auch ein Seiler war“, erklärt die 56-Jährige. Dem hätten sie dann hin und wieder ausgeholfen und so ihre Liebe zu dem alten Handwerk gekommen. Ein echter Handwerker, wenn auch nicht „vom Aussterben bedroht“, ist der Kunstschmied Robert Zanker. Und der, wir haben das schon mehrfach berichtet, hat das neue Narrenzepter für den Gauklerkönig von Kaltenberg geschmiedet.

Das wird nun am Sonntag vom stellvertretenden Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, Gerd Horseling, und dem Hausherren auf Schloss Kaltenberg, Luitpold Prinz von Bayern, an den oder die neuen Titelträger verliehen. Wer das sein wird? Noch können unsere Leser mitentscheiden und sogar gewinnen. Einfach im Internet auf www.gauklerloenig.de den Favoriten anklicken. Wer möchte, kann an der Verlosung eines königlichen Ritteressens im kommenden Jahr für zehn Personen teilnehmen.

