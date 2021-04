Rolf-Jürgen Lang hat weiter eine Menge Ideen im Kopf

Plus Rolf-Jürgen Lang ist Vorsitzender der Landsberger Kleinkunstbühne, Sozialpädagoge, Kabarettist und Autor. Kürzlich veröffentlicht er einen politischen Roman.

„Mit 66 Jahren...“ – so hat Udo Jürgens vor vielen Jahren die Zeit nach der Erwerbstätigkeit besungen. Dass das Leben und der Spaß daran da erst anfangen, wie der Sänger beschrieb, wird Rolf-Jürgen Lang, bekannt unter anderem als Vorsitzender der Landsberger Kleinkunstbühne s’Maximilianeum, wohl eher nicht behaupten. Der 66-jährige Sozialpädagoge, Kabarettist, Autor, Mahner und – trotz aller Unbilden und Schräglagen in der Welt – „heillose Optimist“, wie er sich selbst bezeichnet, genießt schon immer jeden Augenblick.

„Das Leben lohnt sich einfach viel zu sehr“, sagt Lang, „als auch nur einen Moment davon leichtsinnig zu vergeuden.“ Nach diesem Credo lebt er. Aufhören ist keine Option – Projekte und Ideen sind nicht gerade Mangelware bei dem umtriebigen, scharfen Beobachter und Aufdecker von Unregelmäßigkeiten und Missständen. Er werde trotz seines „sehr glücklichen Lebens mit einer außergewöhnlichen Frau an der Seite“ wachsam sein, bei Bedarf stören und Kritik üben.

Die christliche Erziehung hat ihn geprägt

Geprägt haben ihn, meint er rückblickend, die christliche Erziehung in der Familie mit fünf Geschwistern und vor allem die Zeit in einem klösterlichen Internat. Da sei zum einen die Einsicht gewesen, dass eigenes Wohlergehen nur mit gemeinsam anerkannten Regeln und Grenzen möglich ist. „Zum anderen habe ich schon früh eine ausgeprägte Abneigung gegenüber autoritären und autokratischen Erziehungs- und Machtstrukturen entwickelt.“

Schnell habe er zu unterscheiden gelernt und Respekt denen gezollt, die sich diesen verdient oder erarbeitet haben. Rolf-Jürgen Lang verbrachte – nach einem kurzen „Gastspiel’“ für seine Geburt in Hamburg – Kindheit, Jugend und auch eine Zeit als junger Erwachsener im Landkreis Mühldorf. Nach Schulzeit im Internat des Klosters Gars und Zivildienst in der Jugendarbeit des Landkreises Mühldorf studierte er Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Jugend- und Erwachsenenbildung und absolvierte eine Zusatzausbildung zum Jugendpfleger.

Rolf-Jürgen Lang war acht Jahre Kreisjugendpfleger

Acht Jahre lang war der Vater zweier erwachsener Töchter Kreisjugendpfleger für den Landkreis Landsberg. Seither lebt er auch zwischen Lech und Ammersee. Nach entsprechenden Weiterbildungen und Schulungen wechselte Lang in die Mediaberatung. Soziales und politisches Engagement blieb deshalb nicht auf der Strecke. Lang leitete Jugendgruppen und Jugendaustauschprojekte, brachte sich auf dem weiten Feld der Inklusion ein.

Politisches Kabarett bieten das Kavernenduo 2.0 mit (von links) Matthias Bartels, Claudia Steinhoff und Rolf-Jürgen Lang. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Drei Musicals – hinter jedem davon steht eine inklusive Idee und waren Menschen mit Einschränkungen beteiligt – entstammen seiner Feder. Diese Bühnenprogramme waren in mehreren bayerischen Städten zu sehen. Gemeinsam mit Claudia Steinhoff, Fachbereichsleiterin für Schulpsychologie in Donaueschingen, hat Rolf Lang eines dieser Musicals mit Schülern aller zwölf Schulen der Stadt auf die Beine gestellt.

Kabarett nimmt in seinem Leben einen breiten Raum ein

„Das Projekt hat zu einzigartigen Kontakten zwischen Kindern und Jugendlichen mit und ohne Handicap geführt“, sagt Lang und betont, dass damit Schüler von Förderschulen positiv in den Fokus gerückt wurden.

Beim vor 20 Jahren erstmals herausgegebenen Gemeindekalender Hofstetten mit Geschichten, Anekdoten und Fotografien agiert Lang von Beginn an als verantwortlicher Redakteur. Die Idee zu einem solchen Kalender war während Langs Engagement als Mitglied des Gemeinderats seiner Heimatgemeinde entstanden.

Kabarett nimmt ebenfalls breiten Raum ein im Leben des Optimisten. Zwölf Programme habe er in den vergangenen 40 Jahren geschrieben, erzählt der Autor. Stets habe er sich dabei mit den Vorgängen in der näheren Umgebung auseinandergesetzt. Lokalpolitik kritisieren, Missstände aufdecken, Skandälchen offenbaren – das verfolgte Lang auch als Mitglied der Kabarettgruppen „Kavernen Duo“ und „Kavernenduo 2.0“.

Seit 2012 an der Spitze von "s'Maximilaneum"

Dass er irgendwann in der Vorstandsriege von „s’Maximilianeum“ landen würde, wen wundert’s. Seit 2012 ist Lang der Mann an der Spitze des eingetragenen Vereins, der den Landsbergern Saison für Saison ausgewählte Programme serviert. Und auch gebunden Gedrucktes gibt es von Rolf-Jürgen Lang. Nach mehreren Kinderbüchern, gefüllt mit Gute-Nacht-Geschichten für den eigenen Nachwuchs, war es vergangenen Herbst ein großer Roman für Erwachsene.

Das Buch mit dem Titel „Der Auftrag 62-35“ ist ein politischer Roman. „Der größte Teil der Geschichte spielt in Villingen selbst, im Schwarzwald-Baar-Kreis und in der benachbarten Schweiz.“ Der Roman, der eine Zeitspanne vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute umfasst, ist eine Geschichte um Gelder, die nach jahrelangem Bunkern auf Schweizer Konten als Parteispenden die „deutsche Idee“ in der Gegenwart finanzieren sollen. Personen und Hergänge seien zwar fiktiv, sagt Lang über das Buch, es stecke aber auch viel Wahrheit und Realität darin. Parallel zum Roman wirft Lang immer wieder tatsächliche zeitgeschichtliche Ereignisse dazwischen. Eine Villinger Buchhändlerin habe es deshalb als lesenswertes lokales Geschichtswerk empfohlen, berichtet der Autor.

Pendeln zwischen Grünsink und Villingen

Heute lebt Rolf-Jürgen Lang wahlweise in Grünsink und Villingen. Der Grund ist die Schulpsychologin Claudia Steinhoff. „Bei der Langen Kunstnacht 2014 in Landsberg wurde mir Claudia damals von der Fotografin Conny Kurz vorgestellt. Bei uns hat es damals sofort gefunkt.“

Im November 2019 heirateten die beiden im Landsberger Historischen Rathaus und feierten anschließend im Bayertor und im Foyer des Stadttheaters. Beide haben ihre Lebensmittelpunkte behalten und so wird eben gependelt und abwechselnd „zu Hause“ gewohnt.

