vor 48 Min.

Rollen auf der Fuchstalbahn bald wieder die Züge?

Plus Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen räumt der Reaktivierung der Strecke zwischen Landsberg und Schongau mehr Priorität ein. Landrat Thomas Eichinger ärgert sich über die Vorgaben des Freistaats.

Von Christian Mühlhause

Die Befürworter einer Wiederinbetriebnahme der Fuchstalbahn für den Personenverkehr können sich freuen: Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) misst der Strecke zwischen Landsberg und Schongau in seiner nun vorgelegten Reaktivierungsliste mehr Bedeutung zu als bisher. Das neue Positionspapier wurde zusammen mit der Allianz pro Schiene erarbeitet.

Dass die Trasse weiteres Fahrgastpotenzial für bestehende Strecken nach Augsburg, München oder Lindau erschließen könnte, wurde bereits in der Vergangenheit anerkannt. Hierbei geht es vor allem um Fahrgäste aus dem Bereich von Schongau und Peiting. Neu ist aber laut der Kauferinger Landtagsabgeordneten Gabriele Triebel (Grüne), dass konkret von einer „fehlenden regionalen Verbindung“ die Rede ist, und dass nun auch der Erschließung touristischen Potenzials Bedeutung zugemessen werde. „Damit wird der Reaktivierung zusätzliches Gewicht gegeben, was ich sehr befürworte“, so Triebel.

Die finanziellen Mittel werden aufgestockt

Sie verweist zudem darauf, dass die Mittelausstattung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes – einem Programm des Bundes – sich in den kommenden Jahren schrittweise auf zwei Milliarden Euro erhöhen werde und sich damit versechsfacht gegenüber dem aktuellen Stand. „Es wird auch mehr Fördertatbestände wie beispielsweise Reaktivierungen geben.“ Deutschlandweit sollten laut Vorschlag des VDV rund 4000 Kilometer Bahnstrecke wieder ans Netz gebracht werden.

Erfreut über die Neuigkeiten ist auch Harald Baumann, Vorsitzender des Arbeitskreises Fuchstalbahn bei der Umweltinitiative Pfaffenwinkel. Er engagiert sich seit Jahren für die Wiederinbetriebnahme und hatte unter anderem mit dem VDV-Geschäftsführer Martin Henke ein persönliches Gespräch zu dem Thema geführt. Er verweist darauf, dass mit der Fuchstalbahn auch ein Ringschluss erfolgen würde mit der Pfaffenwinkelbahn, der Ammersee- und Lechfeldbahn.

Es gibt noch einige Hürden zu überwinden

Baumann weiß aber auch, dass es noch mehrere Hürden zu überwinden sind. Dazu gehört unter anderem die vorbehaltlose Anerkennung von vier Reaktivierungskriterien durch die Kreistage in Landsberg und Weilheim-Schongau. „Ich bin zuversichtlich, dass es gelingt, nachzuweisen, dass mindestens 1000 Reisende pro Tag auf der Bahnstrecke unterwegs sein werden. Ein Gutachten aus dem Jahr 2002 im Auftrag beider Kreise hatte bereits ein Erreichen des Kriteriums ergeben und die Bevölkerungszahl ist seither gestiegen.“ Vorrangig müsste nun eine Potenzialanalyse durch die Bayerische Eisenbahngesellschaft oder ein von dieser beauftragtes Planungsbüro hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise erfolgen, fordert Baumann.

Kritisch bewertet der Schongauer, dass die benötigte Infrastruktur ohne Zuschuss des Freistaats geschaffen werden soll. Diese Forderung sollen die beiden Kreistage anerkennen. Ein Punkt, der Thomas Eichinger, Landrat des Landkreises Landsberg, ärgert. „Ich kann nicht nachvollziehen, dass der Freistaat sich hier aus der Verantwortung nimmt bei der Finanzierung. Ein solches Projekt alleine zu stemmen überfordert uns. Auch sind die Landkreise nicht zuständig für Themen rund um die Bahn.“ Bislang gibt es von den beiden Kreistagen Grundsatzbeschlüsse, die eine Reaktivierung der Fuchstalbahn befürworten.

Ein Buskonzept muss erstellt werden

Die dritte Forderung ist laut Baumann ein auf die Bahn abgestimmtes Buskonzept entlang der Trasse durchs Fuchstal. Dadurch soll Parallelverkehr vermieden werden. „Vorstellbar sind sicherlich der Einsatz von kleineren Bussen und vor allem spätabends die Nutzung flexibler Angebote wie beispielsweise Rufbusse.“ Und der vierte Punkt, der erfüllt werden müsse, sei ein Eisenbahnunternehmen zu finden, das die Strecke und deren Stationen dauerhaft betreibt.

Baumann, Eichinger und Triebel sind sich einig, dass das Papier des VDV bei dem Ziel hilft, dass in einigen Jahren wieder Personenzüge durchs Fuchstal fahren. Alle hoffen aber auch darauf, dass der Freistaat sich noch bewegt und die Kommunen vor Ort unterstützt.

Wirtschaftsminister Aiwanger kommt ins Fuchstal

Um dem Nachdruck zu verleihen, wird der Arbeitskreis Fuchstalbahn am Montag zusammen mit dem Bürgerforum Buntes Fuchstal eine Resolution zur Reaktivierung der Fuchstalbahn an Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) überreichen. Der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister lässt sich von Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg die Maßnahmen der Gemeinde erläutern, mit der diese die Energiewende vorantreibt.

