09:31 Uhr

Rollerfahrer stürzt im Unwetter und wird verletzt

Schwere Schäden nach dem Hagelunwetter im Landkreis Landsberg. Die Polizei zieht eine erste Bilanz.

Die Einsatzzentrale in Ingolstadt erreichten gestern Abend 325 unwetterbedingte Notrufe, die 170 Einsätze zur Folge hatten. Hauptsächlich waren hierbei, in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, umgestürzte Bäume, umherfliegende Äste und aufgeschwemmte Gullydeckel zu beseitigen.

Bislang wurden bei der Polizei drei Personen, die aufgrund des Hagels Kopfplatzwunden erlitten, gemeldet. Eine kommt aus dem Landkreis Landsberg. In Rott stürzte ein Rollerfahrer aufgrund des Hagelschauers und zog sich dabei leichtere Blessuren zu.

Besonders vom Unwetter betroffen waren der südliche Landkreis Fürstenfeldbruck, der Landkreis Landsberg sowie der nördliche Bereich des Landkreises Starnberg. Einen Schwerpunkt bildeten die Orte Germering und Puchheim, wo zahlreiche Dachfenster und Autoscheiben durch die teils mehrere Zentimeter großen Hagelkörner beschädigt wurden.

Die A96 war schwer betroffen

Weiterhin stark betroffen waren die A96 zwischen Landsberg und München sowie der Ammersee und der Starnberger See. Auf der BAB A96 im Bereich zwischen Greifenberg und Weßling führte der starke Hagelschauer dazu, dass gegen 17.45 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge unter Autobahnbrücken zum Stehen brachten und so die Autobahn in beiden Richtungen zeitweise blockiert war.

17 Bilder Heftiger Hagel fegt über den halben Landkreis Bild: Julian Leitenstorfer

Zudem folgten temporäre Sperrungen der Tunnels Eching und Etterschlag, nachdem dort die Fahrbahnen überflutet wurden. Mehrere Autofahrer meldeten über Notruf, dass Hagelkörner die Fahrzeugscheiben durchschlagen hätten und sie aufgrund des starken Regens so nicht mehr weiterfahren könnten.

Auf Ammer- sowie Starnberger See kenterten mehrere Boote. In der Herrschinger Bucht (Ammersee) musste die Feuerwehr wegen auslaufender Betriebsstoffe an einem Boot eine Ölsperre einrichten. Personen wurden dabei nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. (lt)

Ausführliche Berichte folgen.

