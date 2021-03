vor 17 Min.

Rotes Kreuz bietet im Landkreis Landsberg Corona-Schnelltests an

Das Rote Kreuz bietet im Landkreis Landsberg kostenlose Corona-Schnelltests an. Wie sich die Bürger für einen Termin anmelden können.

Das Rote Kreuz Landsberg wird ab dem Wochenende kostenlose Corona-Schnelltests in verschiedenen Orten im Landkreis Landsberg anbieten. Zunächst werden in Landsberg, Kaufering, Weil, Hofstetten, Dießen und Denklingen bis zu zweimal pro Woche Tests nach vorheriger Anmeldung durchgeführt.

Die Anmeldung erfolgt über die Homepage des Kreisverbands des Roten Kreuzes. „Auf unserer Homepage werden die jeweiligen Termine angezeigt, man trägt sich mit seinem Namen zur gewünschten Uhrzeit ein. Fertig“, sagt Kreisgeschäftsführer Andreas Lehner. Die vorherige Terminvergabe sei wichtig, um große Menschenansammlungen zu vermeiden und die Tests rasch durchzuführen. Zudem sollen die Testtermine und Orte stetig ausgeweitet werden. „Ziel ist es, ein flächendeckendes Netz von Testangeboten im gesamten Landkreis zu schaffen und in den nächsten Monaten zu betreiben“, sagt Andreas Lehner Auch über die Osterfeiertage würden die mobilen Testteams Termine anbieten.

Die Nachfrage nach Corona-Schnelltests ist auch im Landkreis Landsberg hoch. Bild: Alexander Kaya (Symbol)

„Wir freuen uns, dass das BRK mit den kostenlosen Tests die Kommunen vor Ort unterstützt. Diese Angebot hilft, die Strukturen im zentralen Testzentrum zu entlasten und erhöht den Anreiz, sich testen zu lassen“, sagt Bürgermeister-Sprecher Christian Bolz aus Weil. „Ich bin mir sicher, dass das Angebot gut angenommen wird." Die Nachfrage bei den schon bestehenden dezentralen Testangeboten bestätige das. „Sollte eine Schnelltest positiv sein, können wir sofort einen Labortest abnehmen, ohne dass die Person dafür noch das zentrale Testzentrum aufsuchen muss“, sagt Andreas Lehner.

Die genauen Termine und Ort seien gerade in Planung und werden ab Donnerstag auf der BRK-Homepage veröffentlicht. Dann können sich die Bürger über das Internet anmelden. Eine telefonische Anmeldung könne in Ausnahmefällen für Bürger ohne Internet unter 08191/9188-73 erfolgen.

Am Freitag und Samstag werden erste Schnelltests angeboten

Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, wird das Rote Kreuz bereits am Freitag, 26. März, im Landsberger BRK-Haus in der Max-Friesenegger-Straße 45 von 17.30 bis 19.30 Uhr und am Samstag, 27. März, von 16 bis 18 Uhr Schnelltests anbieten. Auch für diese Termine sei eine vorherige Anmeldung notwendig. (lt)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen