Rott

28.09.2021

Rott ernennt Quirin Krötz zum Altbürgermeister

Für ihr Engagement wurden in Rott Simon Krötz (von links), Dr. Moritz Krohne, Altbürgermeister Quirin Krötz und Tobias Wagner von Bürgermeister Fritz Schneider geehrt. Auf dem Bild fehlt Hermann Dempfle.

Plus Quirin Krötz ist jetzt Altbürgermeister in Rott. Er lehnt eine Kandidatur als Rathauschef zunächst ab. Von seinem Nachfolger gibt es viel Lob.

Vor Kurzem wurden im Rahmen einer kleinen Feier die ausgeschiedenen Mitglieder des Rotter Gemeinderats verabschiedet. Dabei gab es für Quirin Krötz eine besondere Auszeichnung. Der amtierende Bürgermeister Fritz Schneider bedankte sich bei allen Ausgeschiedenen für das pflichtbewusste Ausüben des Ehrenamts mit all seinen Aufgaben. In Anerkennung ihrer Verdienste um die Kommunale Selbstverwaltung wurden sie mit einer Urkunde und dem „Bayerischen Löwen in Porzellan“ geehrt.

