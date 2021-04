Rott: Sopranistin singt in Kirchen statt in Elbphilharmonie

Plus Sopranistin Marie-Sophie Pollak aus Rott ist schon in Hamburg, Madrid und Montreal aufgetreten. Die Corona-Krise hat ihre Sicht verändert.

Sie hatte schon Auftritte in der Hamburger Staatsoper, in der Elbphilharmonie, in Paris, Madrid, Montreal – und auch zweimal in der Pauluskirche in Kaufering. Die Sopranistin Marie-Sophie Pollak wohnt seit fünf Jahren in Rott und bereiste von dort die Welt – bis die Corona-Krise ihren Lauf nahm. Sie schloss ihr Studium an der Hochschule für Musik und Theater in München mit Auszeichnung ab und machte mit Konzert- und Opernengagements im In- und Ausland von sich reden. Im Interview mit dem LT berichtet die 33-Jährige, wie das ihren Blick auf den eigenen Beruf verändert hat und warum sie auch kleine Auftritte wie den in Kaufering genießt.

Frau Pollak, Sie sind internationale Bühnen gewohnt. Nun haben Opernhäuser und Theater geschlossen – was machen Sie ohne die großen Auftritte?

Marie-Sophie Pollak: Man könnte sagen, dass ich zurückgestuft bin auf Studentenniveau. Ich singe gerade viel in Kirchen, da das noch möglich ist. Und vor Ostern hatte ich glücklicherweise noch relativ gut zu tun. Da gibt es zwar keine großen Gagen, aber ich bin froh über jeden Auftritt und das Gefühl, etwas tun zu können. Manche Kirchenmusiker haben bestehende Konzertanfragen umstrukturiert und die Musik in die Messe verlegt, weil die ja noch erlaubt ist. Dabei binden sie dann auch die Solisten und Solistinnen ein, die für die ursprünglichen Auftritte engagiert waren. Abgesehen von wenigen solchen Auftritten fokussiere ich mich ganz aufs Unterrichten. Seit dem letzten Jahr habe ich viel Onlineunterricht gegeben, so halte ich mich über Wasser.

Sopranistin gibt Schülern online Unterricht

Unterrichten ist für Sie also nur ein Mittel zum Zweck?

Pollak: Nein, ich tue es sehr gerne, es ist schon zuvor mein zweites Standbein gewesen. Aber jetzt ist es gerade lebensrettend. Die Krise hat mich gelehrt, dass es immer gut ist, mehrere Optionen zu haben, egal wie gut die Karriere läuft. Bis vor fünf Jahren habe ich noch in München gewohnt. Aus dieser Zeit habe ich noch viele Schüler, die ich einmal die Woche dort unterrichte oder momentan eben auch oft online.

Was hat Sie dazu bewogen, nach Rott zu ziehen?

Pollak: Ich bin mit meinem Mann hierher gezogen, weil wir als zwei freischaffende Sänger das Privileg haben, uns unseren Wohnort aussuchen zu können. Wir sind beruflich viel in Städten unterwegs und genießen das schöne Oberbayern und die Ruhe hier sehr. Meine Eltern sind in der Nähe von Stuttgart und seine in Innsbruck – so sind wir quasi in der Mitte gelandet.

Wie kam es dazu, dass Sie nun beim Abendläuten der Pauluskirche in Kaufering mitgewirkt haben, einer schlichten Gottesdienst-Liveübertragung für eine ganz normale Gemeinde?

Pollak: Schon vor der Krise hat mich Silvia Elvers, die Chorleiterin, angefragt, ob ich im Sommer 2020 mit ihrem Chor die C-Moll-Messe von Mozart aufführen will. Wir kannten uns vorher noch nicht, es wäre unser erstes gemeinsames Konzert gewesen. Weil ich dieses Stück von Mozart liebe, Platz im Kalender hatte und es immer schön ist, auch mal ein Konzert im Umkreis zu geben, habe ich zugesagt. Als es wegen Corona leider ins Wasser gefallen ist, hat mich Frau Elvers gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ihr in Kaufering in kleinem Rahmen etwas zu musizieren. Das wurde mein allererster Auftritt nach dem ersten Lockdown, und er hat Spaß gemacht. Vor allem aber waren wir Musikerinnen berührt von diesem Moment. Denn egal wie groß oder klein der Auftritt, man kann überall Menschen erreichen, und momentan ist das eben hier im Umkreis.

In Landsberg kennt man die Sängerin auch von ihren Auftritten beim Ruethenfest. Foto: Thorsten Jordan (Archiv)

Sie haben dabei nicht vor Publikum gesungen, sondern nur in eine Kamera – macht das einen Unterschied?

Pollak: Es war so schön, wieder zu musizieren, auch wenn kein Publikum da war. Aber ja, es ist etwas anderes, weil mir sonst die Energie, die ich zum Publikum aufbaue, hilft. Ich sehe die Augen der Menschen und spüre, wenn sie innehalten und lauschen. Das hat bei dem Livestream gefehlt. Aber Pfarrer Jürgen Nitz hat so natürlich in die Kamera gesprochen, als würde seine Gemeinde direkt vor ihm sitzen. Das hat es auch mir erleichtert, in die Situation einzutauchen.

Wie wirkt sich die Pandemie auf Ihren Alltag aus?

Pollak: Mein Arbeitsradius ist viel kleiner geworden und ich trete momentan, wenn überhaupt, nur in Bayern auf. Zu Beginn der Pandemie habe ich es wirklich genossen, zu Hause in Rott zu sein, in meinem Haus, im Garten – Dinge, die andere sonst immer haben. Ich habe es als geschenkte Auszeit vom verrückten Künstlerleben empfunden. Inzwischen fehlen mir aber die Reisen, der Kontakt zu anderen Musikern, zum Publikum. Diese Pause hat mir deutlich vor Augen geführt, wie schön und besonders mein Beruf ist. Menschen mit meinem Gesang zu berühren, ihnen besondere Momente zu schenken, das möchte ich unbedingt wieder erleben.

Das Singen mit anderen bereitet ihr große Freude

Bereiten Sie sich dann schon wieder auf große Auftritte vor?

Pollak: Normalerweise stehen viele Konzerte in meinem Kalender, auf die ich mich vorbereite. Die fehlen jetzt, deshalb ist meine Motivation auch viel geringer, etwas zu üben. Da bin ich leider genauso normal wie jeder andere. Ich hatte mir letztes Jahr vorgenommen, diese Krise zu nutzen und ganz viel neues Repertoire zu lernen. Das hat nicht richtig funktioniert. Aber es war auch schön, den Fokus auf das Unterrichten zu verschieben: Nicht nur immer ich, ich, ich, sondern darauf zu schauen, wie ich anderen in der aktuellen Situation helfen kann. Ich habe gemerkt, wie wichtig es für viele Menschen ist, dass sie ein kleines Hobby haben und mit mir singen können. Das hat mir selbst viel mehr gegeben als jede neu gelernte Arie.

