Ruethenfest: Der Auftakt macht Lust auf mehr

Bei der Eröffnung des historischen Kinderfests spielte auch das Wetter. Es lohnt sich, das Ruethenfest zu besuchen, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Das Wetter war gestern das Gesprächsthema in Landsberg. Bleibt es während der Eröffnung des Ruethenfestes trocken? Das war die bange Frage. Tobias Wohlfahrt, der Vorsitzende des Ruethenfestvereins, und seine Mitstreiter haben Mut bewiesen und sind belohnt worden. Das Programm wurde wie geplant durchgezogen und zwischendurch blendete sogar die Sonne die Zuschauer in Höhe des Schmalzturms. Ein heftiges Gewitter gab es erst später.

Wochen und Monate geübt

Die Wallfahrt am Vortag nach Sandau hat sich zumindest für die Eröffnungsfeier gelohnt. Einen trockenen Auftakt haben sich die vielen Kinder und die ehrenamtlichen Helfer aber auch verdient. Wochen und Monate haben sie Tänze, Musik oder Fahnenschwung einstudiert, jetzt konnten die Mädchen und Buben zum ersten Mal zeigen, was sie gelernt haben.

Es war ein launiger Auftakt, der Lust auf mehr macht. Neun Tage steht Landsberg jetzt ganz im Zeichen des historischen Kinderfestes. Und es lohnt sich, in die Stadt zu kommen, auch am ersten Wochenende. Das Lager der Panduren oder der Ruethenfestmarkt sind sicherlich lohnende Ziele. Also, auf zum Ruethenfest.

