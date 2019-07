19:46 Uhr

Ruethenfest: Ein kleiner Schwede, der sich besonders freut

Nach einem Badeunfall im Inselbad war unklar, ob Jason Rehm am Landsberger Kinderfest teilnehmen kann. Die ersten Auftritte mit Spielmannszug hat er schon absolviert. Am Wochenende ist jede Menge in der Stadt geboten.

Von Stephanie Millonig

Das Lagerfeuer brennt, in den Übernachtungszelten lagern die Strohballen und auf einem Holztisch wartet eine deftige Brotzeit. Vor der Kulisse des Bayertors zeigt sich das Lagerleben bei den Schweden von einer besonders malerischen Seite. Noch sind dort den Tag über nur die Betreuer zu finden, am Wochenenden werden dort jedoch 87 Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren, die beim Ruethenfest die Schweden darstellen, übernachten. Und einer ist besonders froh, dabei sein zu dürfen: Jason Rehm.

So lief der Unfall im Inselbad ab

Der Elfjährige hatte – wie berichtet – am 3. Juli einen Badeunfall im Landsberger Inselbad und es war nicht sicher, ob er am Ruethenfest teilnehmen kann. Ein 15-Jähriger war vom Startblock des Sportbeckens auf Jason gesprungen und der Bub hatte sich einen Bruch im Brustbeinbereich zugezogen. „Ich hab’ ihn vom Sehen her gekannt“, erzählt Jason. Er sei als Erster ins Becken gesprungen und weggeschwommen. Der andere Jugendliche sei rasch hinterhergesprungen und wohl habe wohl gedacht, dass Jason in die andere Richtung schwimme. „Ich hab’ ihn diese Woche wiedergetroffen“, erzählt Jason und Mutter Janine Rehm fügt an, dass sich der Jugendliche erneut entschuldigt habe.

Jason ist zum ersten Mal beim Ruethenfest, ebenso wie sein siebenjähriger Bruder Can, der einen Pagen darstellt. Von diesem historischen Gewand war der Jüngere anfangs nicht so begeistert, habe dann aber bald Spaß an seiner Rolle gefunden, erzählt Mama Janine. „Und wenn er erst auf dem Wagen sitzt und beim Festzug teilnimmt...“, sagt Norbert Kreuzer, der die kleinen Schweden mitbetreut.

Kniebundhose, gelbe Strümpfe, Sandalen, ein blauer Janker, ein weißer Kragen und ein Helm zählen zum Schwedenkostüm. Und bei Jason auch eine Trommel, denn er gehört zum Spielmannszug. „Es war immer sein Wunsch, Schlagzeug zu spielen“, erzählt Mutter Janine Rehm, warum dieses Kostüm ausgesucht wurde.

Der Spielmannszug trat auch in Kaufbeuren auf

Die jungen Musiker des Spielmannszugs üben seit Herbst. Jason hat neben der Ruethenfesteröffnung auch schon seinen ersten großen Auftritt absolviert: „Am Sonntag war der Spielmannszug der Schweden beim Tänzelfest in Kaufbeuren“, erzählt Norbert Kreuzer. Der ehemalige Zweite Bürgermeister und Pädagoge hat auch keine Bedenken, dass Jason die beiden Festzüge am Samstag und Sonntag durchhalten wird: „Der Spielmannszug hat am Dienstag auch schon die Senioren im Awo-Seniorenzentrum Bürgerstift besucht und die Kinder sind zweieinhalb Stunden durch die Stadt gelaufen.“ Sollte es aber trotzdem zu viel werden, darf Jason auch aufhören.

Im Schwedenlager übernachtet wird am Freitag und am Samstag. Während der Ruethenfestwoche gab es für die Kinder im Schwedenlager nur am Abend Programm, auch eine Stadtführung zählte dazu. Auch Schulklassen kommen ins Lager und Norbert Kreuzer berichtet den Kindern über den 30-Jährigen Krieg. „Das ist König Gustav Adolf“, zeigt Kreuzer auf ein Bild, das einen der Protagonisten des drei Jahrzehnte dauernden Religionskriegs zeigt. Die Schweden seien von 1630 bis 1635 und noch einmal von 1646 bis 1648 in Landsberg gewesen, erzählt Kreuzer.

