Ruethenfest in Landsberg: Aurelia Schäfer ist die weiße Dame

Zum Ruethenfest stellt das LT die Hauptfiguren und ihre Darsteller vor. Warum Aurelia Schäfers Schwester Amalia sie begleitet.

Von Silke Feltes

Manche Mädchen wirken wie aus einer anderen, längst vergangenen Zeit entsprungen. Zierlich gebaut, mit zarten, fast romantischen Gesichtszügen. Wenn diese Mädchen dann ein Kleid wie beispielsweise das der weißen Dame anziehen, denkt man unwillkürlich, ja das passt genau, das ist sie, die weiße Dame, so muss sie ausgesehen haben, genau so wie Aurelia Schäfer.

Die 16-jährige Schülerin der Johann-Winklhofer-Realschule (Klasse 9b) hat schon lange davon geträumt, einmal in dieses wunderschöne Kleid zu schlüpfen und mit Herzog Ernst die Festspiele mit einem Tanz zu eröffnen. Und manchmal gehen Träume eben auch in Erfüllung. Mit acht Jahren war Aurelia Blumenmädchen, mit zwölf Herold der Falkenjagd. Jetzt, auf dem Höhepunkt ihrer Ruethenfest-Karriere, wird sie sogar von ihrer kleinen Schwester Amalia als Herold auf dem Herzog-Ernst-Wagen begleitet.

Eine große Ehre

„Ich habe es schon immer geliebt, mich zu verkleiden und alte Geschichten nachzuspielen“, sagt Aurelia, „und das Gefühl, dieses Kleid zu tragen, ist einfach fantastisch.“ Sie empfindet ihre Rolle als große Ehre und ist selbstverständlich schon ein klein wenig nervös vor so großem Publikum aufzutreten. Das Tanzen bereitet ihr dagegen keine Probleme, bald wird sie die Prüfungen zum bronzenen Tanzsportzeichen (Standard und Latein) absolvieren. In ihrer Freizeit spielt die Schülerin Klavier und Klarinette oder taucht in Fantasy-Romane ein. Was ihre Zukunft angeht, hat Aurelia klare Vorstellungen: „Ich will Strafverteidigerin werden.“ Aber diesen Sommer wird sie erst mal den Myrtenkranz mit den kleinen weißen Blüten auf ihre Haare legen und würdevoll die Geschichte der Stadt Landsberg repräsentieren.

Die Festwoche voller Höhepunkte beginnt am 12. Juli. Das Ruethenfest kann auf eine eindrucksvolle geschichtliche Tradition zurückblicken. Ursprung ist wohl der Brauch, dass Mädchen und Buben mit ihren Lehrern im Frühling vor die Tore der Stadt zogen, um „Ruethen“ zu brechen. Zusammen mit den Eltern wurde anschließend gefeiert. Seit 1647 entwickelte sich dies zu einem Fest. Die Landsberger lassen ihre Vergangenheit alle vier Jahre lebendig werden. An die 1000 Mädchen und Buben zeigen Bilder und Szenen aus Landsbergs Geschichte und legen so den Schwerpunkt auf ein echtes „Kinderfest“.

Liebevoll geschmückte Wagen

Mitfeiern bei Tänzen, Umzügen, zünftigem Lagerleben, musikalischen Darbietungen und kulinarischen Genüssen in der gesamten Innenstadt ist also in Landsberg erwünscht. „Vor allem die Festumzüge am zweiten Ruethenfest-Wochenende sind mit den prachtvollen und weit über die Grenzen Landsbergs hinaus bekannten Pferdegespannen eine Augenweide“, so der Vorsitzende des Ruethenfestvereins Tobias Wohlfahrt. „Und die liebevoll geschmückten Wagen sind absolute Höhepunkte der gesamten Festwoche und ein unvergessliches Erlebnis für alle teilnehmenden Kinder und die Besucher.“

Wer alles mitmacht? Die Gruppe Bernsteyn spielt auf, die Stadt- und Stadtjugendkapelle bringen den Hauptplatz zum Klingen. Die Städtische Sing- und Musikschule beweist dieses Mal wieder das Können ihrer Schülerinnen und Schüler mit der Aufführung der Carmina Burana. Der Festzeichenvorverkauf läuft bereits und endet am Freitag, 12. Juli, mit der Eröffnung des Ruethenfestes. „Danach kann das Festzeichen nur noch vor Beginn der Veranstaltungen an den Absperrungen der Altstadt erworben werden“, informiert Tobias Wohlfahrt. Die Landsberger Wirte werden im ganzen Altstadtbereich mit „Speis und Trank“ zum Verweilen einladen, die Gäste werden unterhalten von Spielleuten und Gaukelei.

