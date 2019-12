Rumänienhilfe: Eine Überraschung für Matthäus Unsin aus Dienhausen

Plus Seit Jahren unterstützen Matthäus Unsin aus Dienhausen und seine Mitstreiter Kinder in Rumänien. Jetzt werden sie selbst beschenkt.

Selbst beschert wurden die Aktiven der Rumänienhilfe Dienhausen bei ihrem diesjährigen Weihnachtsbesuch in Zagujeni. Seit Jahren sind Matthäus Unsin und seine Mitstreiter für Kinder in Rumänien im Einsatz. Sie organisieren Hilfsmittel und erledigen vor Ort notwendige Arbeiten. Jetzt erhielten sie eine überraschende Auszeichnung.

Der für die Verbandsgemeinde Constantin Daicoviciu mit ihren 3000 Einwohnern zuständige Bürgermeister Daniel Boambes verlieh bei einer Feier im Kinderheim völlig überraschend an Matthäus Unsin, Hermann Hartmann, Michael Kögel und Beppo Miller die Ehrenbürgerwürde. Die gleiche Ehre war zuvor auch schon Helga und Rudolf Lang, den Gründern der Rumänienhilfe aus Altenstadt, zuteil geworden.

Damit wurde die jahrzehntelange Hilfsarbeit der Rumänienhilfe gewürdigt. Mehrere Tonnen Hilfsgüter hatte das Helferquartett auch dieses Mal wieder mit einer Spedition vorausgeschickt. Dabei waren 180 Weihnachtspäckchen, die von den Kindern der Grundschule Schwabsoien und von den Pfarrgemeinderäten in Schwabsoien und Schwabbruck gepackt worden waren. Verteilt wurden sie im Kinderheim Zagujeni, im Kindergarten des Klosters und an die in den Suppenküchen betreuten Straßenkinder. „Das war wohl für viele Kinder das größte Weihnachtsgeschenk, das sie bekommen“, sagt Matthäus Unsin aus Dienhausen. Für die Betreuer in den einzelnen Einrichtungen gab es ein Geldgeschenk zur Aufbesserung ihres kärglichen Verdienstes.

Für das kommende Frühjahr gibt es schon Arbeit

Zu den nach Rumänien gebrachten Sachspenden gehörten Tische und Stühle, die von der Arbeiterwohlfahrt in Landsberg zur Verfügung gestellt worden waren. Erneut wurden große Mengen an Bettwäsche und Decken dem Krankenhaus von Caransebes zur Verfügung gestellt, sie stammten aus der Klinik in Weilheim. Ausschau gehalten wurde bei dem Aufenthalt bereits nach Aufgaben für den nächsten Arbeitseinsatz im kommenden Frühjahr. So sind im Kloster von Caransebes, in dem die Helfer regelmäßig übernachten, Bäder zu richten, im Kindergarten ist ein Platz zu pflastern und im Stadthaus für die älteren Jugendlichen aus dem Kinderheim muss aus Brandschutzgründen eine Holztreppe ersetzt werden.

Ein berührender Brief

Sehr berührt hat Unsin zuletzt ein Brief, den der jetzt 27-jährige Florin Cristin ihm geschickt hatte. Dieser war im Kinderheim Zagujeni aufgewachsen und lebt und arbeitet nun in Leipzig. Er schrieb im besten Deutsch, welches großartiges Erlebnis die Besuche der Helfer im „nicht schönen Heimalltag“ gewesen seien und wie sehr ihn „Herkules“ Matthäus Unsin beeindruckt habe, der die Kinder einhändig in die Lüfte heben konnte. „Wenn ihr nicht gewesen wärt, dann wäre ich heute nicht der, der ich bin“, schreibt Florin in großer Dankbarkeit nach Dienhausen. Sein Brief hängt an der Crescentiakapelle aus.

Für den nächsten Transport werden noch gut erhaltene Sachspenden wie etwa Bettwäsche, Handtücher, Töpfe und Geschirr, Besteck, Werkzeuge, Küchengeräte, Schreibwaren und Hygieneartikel gesucht. Wer etwas abzugeben hat, kann sich an Matthäus Unsin oder an Hermann Hartmann in Bernbeuren (Telefon 08860/8185) und Beppo Miller in Altenstadt (Telefon 08861/20220) wenden.

