Rumänienhilfe: Es soll auf jeden Fall weitergehen

Helga und Rudolf Lang geben die Leitung ab. Ein Quartett steht schon bereit.

„Alles hat seine Zeit.“ Mit diesen Worten schlossen Helga und Rudolf Lang aus Altenstadt nach 28 Jahren aus Altersgründen ein besonderes Kapitel in ihrem Leben. In dieser Phase hatten sie die Rumänienhilfe Denklingen-Altenstadt geleitet. Ihr Werk soll auf jeden Fall fortgeführt werden. Ein Quartett um den Matthäus Unsin aus Dienhausen will künftig die Aufgabe übernehmen. Die „Übergabe“ fand im Kreis von etwa 40 Helfern und Gönnern beim Schäferwirt in Schwabbruck statt.

Hohe Beträge kamen von Schulen

Obwohl in Altenstadt ansässig, hat die Rumänienhilfe dank des Wirkens von „Hias“ Unsin auch im Landkreis Landsberg eine große Anzahl von Unterstützern. Sehr aktiv ist etwa eine Gruppe von Frauen in Dießen, hohe Beträge kamen von Schulen wie etwa 2015 von der Fuchstaler Grundschule oder von den Stadtwerken Landsberg. Im Jahr 2016 rief Dekan Oliver Grimm anlässlich seines silbernen Priesterjubiläums zu Spenden auf. Auf große Resonanz stießen ebenso die Benefizkonzerte der Hirschvogelkapelle und an der von Matthäus Unsin erbauten Creszentiakapelle.

Man habe großes Glück gehabt

In ihrem Rückblick sprach Helga Lang von dem großen Glück, das man gehabt habe. So fand sich zum einen in der Kirchenverwaltung von Altenstadt einen Träger für die finanzielle Abwicklung, der auch Spendenbescheinigungen ausstellte. Zum anderen besitze man in der Caritas in der rumänischen Stadt Caransebes einen zuverlässigen Ansprechpartner, der die Projekte der Hilfsorganisation betreut. Im Mittelpunkt der Anstrengungen stand von Anfang an das Kinderheim Zagujeni.

Von dort sei 1995 der Hilferuf gekommen, dass man ein neues Gebäude benötige. Das habe sie drei Tage nicht schlafen lassen, erzählte Helga Lang, doch der „Hias“ hätte nur gemeint, das bauen wir. Einen zweiten Schwerpunkt bildete die ungarische Kleinstadt Mohacs an der Grenze zu Kroatien und Serbien. Dort wurden zunächst Flüchtlinge des Jugoslawienkriegs betreut, später die Menschen im Behindertenheim Pandy Kalman, für die man eine eigene Kapelle baute.

Mehr als eine halbe Million Euro bewegt

Insgesamt wurden mehr als eine halbe Million Euro und viele Tonnen an Hilfsgütern nach Rumänien und Ungarn bewegt, mehr als 30 Helfer waren vor Ort im Einsatz. Für ihr großes Engagement wurden die Gründer der Hilfsorganisation mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, Rudolf Lang zusammen mit Matthäus Unsin im Jahr 2006 und Helga Lang 2013.

Für Hermann Hartmann, Michael Kögel, Josef Miller und Matthäus Unsin, die weitermachen, gibt es nun zunächst eine organisatorische Aufgabe zu bewältigen. Da die Spendenabwicklung über die Kirchenverwaltung nicht mehr möglich ist, werden sie nun einen eigenen gemeinnützigen Verein gründen.

