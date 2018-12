11:00 Uhr

Ruth Paulig: Tue Gutes und rede darüber

Zu ihrem 70. Geburtstag möchte Ruth Paulig viel Geld spenden. Der Verein „Promoting Africa“ liegt ihr am Herzen.

Tue Gutes und rede darüber! Bescheidenheit darf keine Zier sein für den gemeinnützigen Verein „Promoting Africa“, der vom Ammersee aus Kindern und Jugendlichen in Kenia eine Perspektive gibt. Der Verein, das sind die Vorsitzende Dr. Susanna Kiehling und Gründerin Ruth Paulig. Gut 70.000 Euro braucht der Verein pro Jahr, um die in Kenia initiierten Projekte am Laufen zu halten.

Eine Aktion fand auf dem Töpfermarkt statt

Beispielsweise die Aktion „Emty Bowls“ beim Töpfermarkt in Dießen, als 13.700 Euro zusammen kamen. Aussteller spendeten damals handgemachte Schüsseln, die von der heimischen Gastronomie mit leckeren Suppen gefüllt wurde. Über 900 Schüsseln zu je 15 Euro gingen über den Ladentisch. Diese Aktion würde der Verein zum zehnjährigen Jubiläum im kommenden Jahr gerne wiederholen.

Das schönste Geburtstaggeschenk

Die Schecküberreichung könnte dann idealerweise am 7. Juli 2019 bei der Jubiläumsfeier im Breitbrunner Feuerwehrhaus stattfinden. Das wäre das schönste Geburtstagsgeschenk für Vereinsgründerin Ruth Paulig, die an diesem Tag ihren 70. Geburtstag feiert. Die frühere Landtagsabgeordnete der Grünen hatte einst bei einer UN-EP-Tagung (Umweltprogramm der Vereinten Nationen) in Nairobi die Slums der Ärmsten kennengelernt und beschlossen, aktiv Hilfe zu leisten. Nur mit guter Bildung hätten die Kinder Chancen auf eine menschenwürdige Zukunft. Zusammen mit dem Partnerverein „Youth Support Kenya“ (YSK) half man nicht nur Ort in den Slums und kümmerte sich um Patenschaften und Schulbesuch der Kids. Daraus entwickelte sich die Erkenntnis, dass nach dem Schulbesuch dringend eine praktische Weiterqualifikation als Einstieg in den Beruf angeboten werden muss. So entstand die Idee zur Gründung einer Berufsschule. In Kooperation mit Architekturstudenten der Technischen Universität München und der Hochschule Augsburg wurde in zwei Bauabschnitten die Berufsschule verwirklicht, das Skills Centre.

Eine Berufsschule mit optimaler Lernatmosphäre

Wie die Vorsitzende von Promoting Africa, Susanna Kiehling, erzählt, haben bereits über 600 Jugendliche die Berufsschule besucht. Das Schulkonzept der Nachhaltigkeit trage zur optimalen Arbeits- und Lernatmosphäre bei. Damit der Unterhalt nicht nur durch Spenden gewährleistet ist, wird drei Kilometer entfernt ein „Mobility Centre“ gebaut. Dort wird es Werkstätten geben sowie ein Laden und ein Café, in dem Produkte aus der Schule verkauft werden. Finanziert wird das Mobility Center aus einem „Topf für Entwicklungsprojekte der Bayerischen Staatsregierung.“. Den Kauf des Grundstücks haben übrigens rund 200 Bürger und Gäste aus der Ammersee-Region ermöglicht. Beim Christkindlmarkt in Herrsching wurden Patenschaften zu je 25 Euro pro Quadratmeter verkauft. Auch in diesem Jahr war Promoting Africa wieder auf dem Herrschinger Christkindlmarkt vertreten, informiert aus erster Hand und sammelt Spenden. Jeder Spenden-Euro geht ohne Abzug in das 6000 Kilometer Luftlinie entfernte Nairobi.

