vor 35 Min.

S-Bahn schleift umgestürzten Baum mit

Bei Herrsching wirft der Sturm einen Baum in die Oberleitung. Kurz danach kommt eine S-Bahn.

Von Thomas Wunder

Mehrere Hundert Meter hat eine S-Bahn einen auf das Gleis gestürzten Baum mitgerissen. Der Baum war am späten Montagabend aufgrund des starken Windes in die Oberleitungen zwischen Herrsching und Hechendorf am Pilsensee gestürzt und hatte durch den Starkstrom kurz Feuer gefangen. Die 19 Fahrgäste und der Lokführer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Teile des Baums blieben auf der S-Bahn liegen

Wie die Polizei meldet, kollidierte eine von München in Richtung Herrsching fahrende S-Bahn mit mit dem umgestürzten Baum und schleifte ihn trotz Notbremsung mehrere hundert Meter mit. Teile des Baums blieben auf der S-Bahn liegen. Außerdem wurden die Oberleitungen auf mehreren hundert Metern abgerissen.

