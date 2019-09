vor 51 Min.

„Sandsack-Challenge“: Das THW Landsberg macht mit

Das Technische Hilfswerk Landsberg macht bei einem kuriosen Wettbewerb mit - es geht um Sandsäcke. Die Besucher können mitmachen.

In der Zeit des Klimawandels wächst immer mehr die Gefahr großer Unwetterereignisse. Hochwasser, wie 2013 in Rosenheim, und selbst Tornados kommen auch bei uns immer öfter vor. Zum Thema Hochwasser und seinen Gefahren informiert das Technische Hilfswerk (THW) Landsberg am Samstag, 7. September, mit einer besonderen Aktion: Unter dem Motto „Füllen. Werfen. Gewinnen!“ findet die bayernweite Sandsack-Challenge statt. In Landsberg und 69 weiteren Orten in Bayern wird dafür ein Wettkampf mit verschiedenen Aufgaben, die sich alle rund um das Thema Sandsack drehen, veranstaltet.

Bei den Aufgaben seien unter anderem Geschick und Genauigkeit gefragt. Unter anderem geht es darum, wie man einen Sandsack füllt, ihn verlegt und transportiert. Der Ortsverband Landsberg will mit der Aktion Tipps für den Hochwasserernstfall geben. Das Event findet auf dem Gelände des THW Landsberg (Ehrenpreisstraße) von 10 bis 16 Uhr statt. Für die Teilnahme an der Sandsack-Challenge gibt es keine Altersbegrenzung. Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene können zudem bei einem Gewinnspiel mitmachen. (mn)

