Satire-Partei will jetzt auch den Landkreis Landsberg aufmischen

An Mariä Himmelfahrt will „Die Partei“ auch die Kommunalwahl aufs Korn nehmen. Dazu gibt es ein „apolitisches Treffen“ in Dießen.

Die Partei „Die Partei“ will nun auch den Landkreis Landsberg aufmischen. Bundesweit ist sie gemessen am Europawahlergebnis (2,4 Prozent, 2,1 Prozent im Landkreis) die größte der kleinen Parteien unter fünf Prozent. Rechtzeitig zur Kommunalwahl im März 2020 formiert sich nun die „Partei“ im Landkreis neu, kündigt eine Pressemitteilung an: „An Mariä Himmelfahrt trifft sich ,Die Partei‘ offiziell zum allgemeinen Plaisir und will nach eigenen Aussagen zusammen mit Maria gen Himmel fahren, in den Olymp steigen, oder zumindest vorbereiten, einige Gemeinderäte im Landkreis zu frisieren.“ Geschehen soll das alles ab 19.30 Uhr im Restaurant „Mara“ im Dießener Ortsteil Wengen.

Das sind die Ziele auf der gemeindlichen Ebene

Die Satire-Partei rund um den EU-Abgeordneten und Vorsitzenden Martin Sonneborn befürwortet sarkastisch eine Obergrenze bei Immigranten, heißt es weiter: Europa solle keinesfalls mehr Flüchtlinge aufnehmen als das Mittelmeer. Augenzwinkernd werden auch Volksentscheide gefordert, das Endergebnis jedoch solle stets von der Partei verkündet werden, da es sonst zu großen Problemen führe – siehe Brexit oder US-Präsidentsschaftswahlen.

Kommunalpolitisch fordert die Partei die Abschaffung von Realsatire in den Stadt- und Gemeinderäten im Landkreis, sowie eine 24-Stunden-Bademützenpflicht für die Befürworter eines Polizeistegs in Holzhausen.

