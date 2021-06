Liebe zwischen zwei Welten

Das Landestheater Schwaben zeigt im Stadttheater in Landsberg das Stück „In der Dämmerung“

Zwei Frauen mieten ein Boot, das vielleicht nicht mehr ganz seetauglich ist, und kentern damit. Schwimmend erreichen sie mit letzter Kraft das rettende Ufer und stranden auf einer einsamen Insel. Danach reagieren sie ganz unterschiedlich auf das Erlebte. So beginnt das Stück „In der Dämmerung“, das das Landestheater Schwaben im Stadttheater zeigte.

Während Helen fast euphorisch das Überleben feiert, löst das Erleben des traumatischen Ereignisses bei Robyn heftige Übelkeit aus. Sie wird von Flashbacks heimgesucht und die Realität fällt langsam in sich zusammen. Während sich die beiden auf der Suche nach Trinkwasser etwas hilflos um ihre Rettung bemühen, verwandelt sich die Bühne zunehmend in einen surrealen Traum-ort. Die Leuchtschrift „Paradise“, eine brillante Finesse der Inszenierung von Ingrid Gündisch und außer etwas Sand die einzige Bühnenausstattung, wird zunächst Bezug auf die Insel wahrgenommen, gewinnt aber im Laufe der Handlung immer mehr an Zweideutigkeit. Durch Nebelschwaden richtet sich der Blick des Betrachters auf zwei antagonistische Welten, die reale und die jenseits allen Seins.

Das außergewöhnliche künstlerische Potenzial der beiden großartigen Protagonistinnen zeigt sich in impulsiver Emotionalität und totaler Lust am Spiel. Anke Fonferek verkörperte virtuos die stets optimistische Naturwissenschaftlerin Helen. Regina Vogel überzeugte als, den schrecklichen Geschehnissen geschuldet, perspektivlose Geisteswissenschaftlerin Robyn, die eine berührende Sicht auf ihr Innenleben zuließ. Sie erlebt vor ihrem inneren Auge den Tod der geliebten Partnerin, deren Haare sich in der Schiffsschraube verfingen. Robyns Visionen von einem letzten gemeinsamen Tag, den sie sich von einer imaginären Frau wünschen konnte, attestiert Helen zunächst als Gehirnerschütterung, hervorgerufen durch das rasche Kentern des Bootes. Doch für Robyn tut sich eine große Leere auf, sie wird von Trauer und Schmerz über den kaum zu ertragenden Verlust überwältigt.

Die 15 Besucher des Stadttheaters sehen sich zunehmend mit einer schrecklichen Ahnung konfrontiert, wobei sie längst spüren, weshalb zwischen den beiden Liebenden keine echte Nähe mehr möglich ist. Das Geschehen birgt durchaus spaßige Momente, kleine Unzulänglichkeiten münden trotz der unausweichlichen Endlichkeit in alltägliche Streitereien. Es gibt kein Happy End, kein Entrinnen, nur schemenhafte Umrisse vom Ort des Aufbruchs. Verlustängste, Einsamkeit und tiefe Traurigkeit bleiben am Ende des Tages bis zum unabwendbaren Einbruch der Dämmerung.

Die schauspielerische Meisterleistung in der beeindruckenden Umsetzung einer schwierigen Thematik hätte ein volles Haus im Landsberger Stadttheater durchaus verdient gehabt. Die wenigen Besucher bedankten sich lautstark und baten die Schauspielerinnen mit lang anhaltendem Applaus mehrmals wieder auf die Bühne. (gra)