Schauspieler Udo Schenk: Eine Stimme, die fast jeder kennt

Plus Bei Snowdance konnte man Schauspieler Udo Schenk treffen, der in einem Independent-Film mitspielte. Im Fernsehen spielt er Dr. Kaminiski und leiht Hollywoodstars seine Stimme.

Er mag die gebrochenen Helden, ist einer der am meisten beschäftigten Schauspieler Deutschlands, seit vielen Jahren im Kino und Fernsehen zu sehen und seine Stimme kennt als Synchronsprecher von Ray Liotta fast jeder: Udo Schenk ist gemeint, und bei der ersten Nennung des Namens fällt vielen nicht sofort ein Gesicht ein. Wer ihn dann sieht, erkennt ihn aber sofort. Ein markanter Schauspieler, der seine Rollen gezielt aussucht, sich gerne einmischt und mit seiner besonderen Stimme auffällt, die je leiser umso bedrohlicher wird. Das LT traf ihn im Rahmen des Snowdance-Festivals.

Ein Thriller, der unter die Haut geht

Udo Schenk ist gern der Bösewicht im Film, hat aber im Laufe seiner Karriere so gut wie alles gespielt. Vom jugendlichen Liebhaber bis hin zu besonderen Theaterrollen. Beim Snowdance Independent Film Festival war er als Familienoberhaupt zu erleben. Der Film „Eneme“ (Regisseur Jakob Gisik, Drehbuch Adnan G. Köse) ist einer der faszinierendsten auf dem Independent Festival. Ein Film Noir, der durch die großartigen schauspielerischen Leistungen von Udo Schenk, Thure Riefenstein und Dennis Mojen besticht – ein echter Thriller, perfekt inszeniert.

Nach sieben Jahren in einem russischen Gefängnis kehrt Chris nach Hause zurück. Sein Vater Leonard (Udo Schenk), reicher Unternehmer und Patriarch, der unter dem Deckmantel einer renommierten Sargfabrik einen illegalen Waffenhandel betreibt, möchte Chris wieder ins Familienunternehmen eingliedern. Chris will den mafiösen Strukturen den Rücken kehren, aber nicht, ohne seinen jüngeren Bruder André aus der Gewalt des übermächtigen Vaters zu befreien. Es entspinnt sich ein Netz aus Intrigen, Betrug und Mord, das das Verhältnis der Brüder auf eine harte Probe stellt. Udo Schenk und Thure Riefenstein liefern sich einen beeindruckenden Kampf, der fast ganz ohne Waffen auskommt und sich vielmehr in den Gesichtern der Schauspieler widerspiegelt.

Der 65-Jährige leiht einigen Stars seine Stimme

„Wir haben das fast wie im Theater inszeniert“, sagt Udo Schenk über die Szene, in der sich Vater und Sohn – durch einen langen Tisch voneinander getrennt – verbal bekriegen. „Man lernt auf dem Theater, wie man mit viel Technik solche langen Szenen durchstehen kann, ohne dass die Stimme wegbleibt. Man kann leise sprechen und trotzdem hört einem jeder zu“, so Schenk. Das macht man bei dem 65-Jährigen sowieso. Denn er hat eine ruhige, fast magische Stimme, und man hat sie schon oft gehört.

Allerdings nicht nur bei Schenk selbst, sondern oft als Synchronstimme der US-Schauspieler Ray Liotta und Kevin Bacon sowie der britischen Schauspieler Ralph Fiennes und Gary Oldman. Schenk fing nach einem Schauspielstudium an der Theaterhochschule in Leipzig am Maxim-Gorki-Theater an und spielte unter anderem in Filmen wie „Dach überm Kopf’“ unter der Regie von Ulrich Thein.

Nach einem Auftritt setzte er sich in den Westen ab

Bei einem Theatergastspiel setzte sich Schenk ab und begann eine neue Karriere in der BRD. Den meisten Zuschauern ist er nun in der Rolle des Dr. Rolf Kaminski in der Serie „In aller Freundschaft“ bekannt. Und auch da setzt der Schauspieler Akzente: „Ich mische mich gerne ein und wenn ich nicht zu etwas stehen kann, mache ich es auch nicht.“ Auch in die Rolle des Kaminski bringt er sich immer wieder ein. „Das gibt ihr eine eigene Persönlichkeit.“ Beim Dreh zu „Eneme“ spielt er den despotischen Vater, der sich als Gott sieht und über seine Söhne bestimmt, trotzdem nicht ohne Emotion. „In jedem Menschen steckt etwas Gutes und Böses. Das ist der Reiz an diesen Rollen mit zerrissenen Menschen.“ Man muss aber als Zuschauer beides spüren – wie in „Eneme“ die unterschwellige Brutalität der Rolle.

Mit Drehbuchautor Adnan G. Köse hat Udo Schenk bereits zwei Filme gedreht. „Wir kennen uns gut und Köse spielt in dem Thriller auch mit, die Rolle eines Journalisten. Ich habe diesen Independent-Film gerne gemacht, die Geschichte über diesen Familienclan hat mich begeistert, und man muss Regietalente wie Gisik unterstützen.“ Jakob Gisik, geboren 1979 in Kasachstan, ist Filmproduzent, Regisseur, Kameramann und Autor. Er wirkte in vielen Indie-Produktionen als Kameramann und Regieassistent mit. Sein Debüt als Produzent und Regisseur gab er 2008 mit dem Kurzfilm „Zwei Minuten Risiko“.

Weitere Kurzfilme („Zweimal über den Horizont“, „Destruction of Silence“, „Chain“) folgten. „Eneme“ ist sein erster langer Kinofilm, der – so Schenk – bisher noch keinen Verleih gefunden habe. „Ich hoffe aber, dass sich das durch die Beteiligung am Festival in Landsberg ändert.“ Von Landsberg habe er viel zu wenig gesehen, sagt Udo Schenk. Er wohnte in der Alten Bergstraße in einer kleinen Pension. „Und schon alleine diese Straße ist etwas Besonderes. Eine wunderschöne Stadt, die Gott sei Dank nicht zerstört wurde.“

