Bei einem Unfall in Scheuring entsteht hoher Sachschaden 

55-Jähriger missachtet die Vorfahrt und stößt mit einem anderem Fahrzeug zusammen. In diesem fährt ein siebenjähriger Bub mit.

Am Montag, gegen 16.15 Uhr, befuhr ein 55-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Landsberg mit einem Renault von Lichtenberg aus kommend nach Scheuring. Als er in Scheuring als Wartepflichtiger in die Einmündung zur Hauptstraße einfuhr, übersah er nach Angaben der Polizei eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 44-Jährige, deren siebenjähriger Sohn mit im Auto saß.

Beide Autos werden abgeschleppt

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden jeweils durch ein Abschleppunternehmen geborgen. (lt)

