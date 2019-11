Scheuring: Kritik an der geplanten Fischtreppe

Plus Die Anlage, die bei Scheuring den Fischen den Aufstieg ermöglichen soll, wird so groß wie ein Fußballfeld. Warum das Projekt im Gemeinderat nicht gut ankommt.

Die Fläche ist so groß wie ein Fußballfeld. An der Lechstau-stufe 20 nordwestlich von Scheuring ist eine rund 8500 Quadratmeter große Fischaufstiegstreppe geplant. Bauherr ist die Firma Uniper Kraftwerke. Deren Pläne stoßen in Scheuring auf Kritik. Bereits im Sommer war die Fischaufstiegstreppe im Gemeinderat thematisiert und die Sinnhaftigkeit der Baumaßnahme in Frage gestellt worden. Jetzt informierte Bürgermeister Manfred Menhard über den aktuellen Sachstand und wie sich die Behörden zur Kritik der Gemeinde äußern.

Ein Eingriff in ein Biotop

Die Lechauen sind für die Bevölkerung ein Naherholungsgebiet mit sehr großem Stellenwert, sagte Bürgermeister Menhard. Umso mehr herrsche Unverständnis darüber, dass mit der geplanten Fischaufstiegstreppe auf einer Fläche von etwa 1,7 Hektar in das Landschaftsschutzgebiet Lechtal und sogar in ein Biotop eingegriffen werde. „Rund 8500 Quadratmeter werden künftig verbaut und teilweise mit Stein und Beton versiegelt sein“, sagte Menhard. Daneben seien an der Lechstaustufe 19 südwestlich von Scheuring bereits Vorbereitungen für eine Fischaufstiegshilfe im Gange. Von Rodungen war in der Sitzung die Rede, ohne ein abgeschlossenes Bauleitverfahren und ohne Baugenehmigung.

Die Fischaufstiegstreppe an der Lechstaustufe 20 diene nur einer Tierart, den Fischen, auf andere Tierarten und die Flora werde nur bedingt Rücksicht genommen. Was geschieht mit den Fischen, die in Landsberg am Lechwehr ankommen? Wie kommen die Tiere nach ihrer Wanderung zur Lechquelle wieder flussabwärts? Die Natur habe sich 40 Jahre nach dem Bau der Staustufen 19 und 20 wieder erholt, jetzt werde mit massiven Bauwerken wieder in die Natur eingegriffen, sagte der Bürgermeister.

„Wird hier mit zweierlei Maß gemessen?“

Unverständnis herrscht im Gemeinderat auch darüber, dass im Zuge der Fischaufstiegshilfe zwei Wellstahldurchlässe mit einer Länge von je zehn Metern eingebaut werden sollen. Beim Bau des Radwegs zwischen Zollhaus und Scheuring sei aber die Verlängerung eines bestehenden Durchlasses um drei Meter verweigert worden. Stattdessen sei der Bau einer Brücke gefordert worden. „Wird hier mit zweierlei Maß gemessen?“, fragte sich Manfred Menhard.

Derzeit läuft ein Verfahren

Auf die Einlassungen und Fragen der Gemeinde habe das Wasserwirtschaftsamt laut Bürgermeister bisher nur auf die gesetzlichen Vorgaben sowie auf das umfangreiche Informationsangebot der Verwaltung zur Umsetzung der Wasserrichtlinie in Bayern im Internet hingewiesen. Zum Bau der Fischaufstiegstreppe ist derzeit ein wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren im Gange. Im Rahmen der Anhörung von Behörden und Trägern öffentlicher Belange ist auch die Gemeinde beteiligt, auf deren Gemarkung sich das künftige Bauwerk befindet.

Der Gemeinderat hat im Sommer eine Entscheidung zu einer Stellungnahme der Gemeinde für das Planfeststellungsverfahren zurückgestellt und stattdessen umfassende Sachinformationen von den Fachbehörden gefordert. Dazu war es der Wunsch des Ratsgremiums, von behördlicher Seite im Rahmen einer Gemeinderatssitzung eingehend informiert zu werden. Dies sei bisher nicht geschehen.

Einige Fragen blieben bislang unbeantwortet

Wie Manfred Menhard in der jüngsten Sitzung sagte, hat im Landratsamt in der ersten Oktoberhälfte ein Erörterungstermin für die Fischaufstiegstreppe mit den am Planfeststellungsverfahren beteiligten Institutionen stattgefunden. Menhard habe dabei nochmals die Haltung der Gemeinde zum Ausdruck gebracht und verschiedene Fragen aufgeworfen, die bisher unbeantwortet geblieben seien.

Wie Rathauschef Manfred Menhard sagte, sei aber inzwischen von den zuständigen Behörden und dem Bauherren zugesichert worden, in einer der kommenden Gemeinderatssitzungen über die Baumaßnahme und deren Auswirkungen ausführlich zu informieren. „Erst danach wird der Gemeinderat einen Beschluss über die Stellungnahme der Gemeinde im Zuge der Beteiligung des Bauleitverfahrens Fischaufstiegsanlage an der Lechstaustufe 20 herbeiführen.“

