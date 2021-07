Scheuring: Nach dem Eierlauf kommen die "Lechschweinjäger"

Plus Nach dem Eierlauf wird in der Gemeinde Scheuring im großen Stil „aufgeräumt“. Warum die Aktion jetzt schon startet.

Der Eierlauf ist Geschichte – jetzt sind die „Lechschweinjäger“ in Scheuring unterwegs: Die Künstlerin Katrin Engel-Meyer hat schon wieder eine Aktion für die Kinder der Lechraingemeinde gestartet – wenn auch früher als eigentlich geplant. Was steckt dahinter?