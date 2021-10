Scheuring zeichnet besondere Bürger aus

Plus Zwölf Bürger und Bürgerinnen werden in Scheuring geehrt. Der Bürgermeister hat viel zu tun, als er das Engagement der Nominierten für die Dorfgemeinschaft auflistet.

Beim Ehrungsabend der Gemeinde Scheuring zeichnete Bürgermeister Konrad Maisterl verdiente Bürgerinnen und Bürger aus. Er hatte viel zu tun und verlieh zwei Bürgermedaillen in Gold, zwei in Silber, drei Goldene und zwei Silberne Ehrennadeln sowie jeweils zwei kommunale Dankesurkunden und zwei Anerkennungsurkunden. Das Engagement ist sehr vielseitig.