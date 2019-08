13:03 Uhr

Scheuringer Fischer: Autoreifen werden von Unbekanntem zerstochen

Schon zum zweiten Mal werden beim Bezirksfischereiverein Landsberg Autos beschädigt. Diesmal nehmen Unbekannte die Reifen eines Autos ins Visier.

Zwei zerstochene Reifen am Auto eines Mitglieds beklagt der Bezirksfischereiverein Landsberg. Wie die Polizei jetzt mitteilt, wurde am 19. Juli von einem Unbekannten auf dem für die Fischer vorgesehenen Parkplatz auf der Ostseite der Lechstaustufe 19 zwischen Kaufering und Scheuring, die Reifen eines Wagens zerstochen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Es ist bereits der zweite Fall an dieser Stelle, in dem Reifen zerstochen wurden, sagt Stefan Neubauer, Vorsitzender des Bezirksfischereivereins Landsberg.

Zudem wurde vor einem Jahr einem Fischer die Windschutzscheibe zerkratzt. „Darauf stand „Fischer du Depp“, berichtet Neubauer.

Verein vermutet kriminelle Aktion

Der Verein vermutet, dass hinter der „kriminellen Aktion“ jemand stehe, der „extrem gegen Fischer eingestellt“ sei. Die Person glaube offenbar, dass es sich bei den Fischern „um Leute handelt, die ihr Hobby – Fische zu töten und die Natur mit geparkten Autos zu belasten – ausleben“, so der Verein. Dabei werde übersehen, dass die Fischer Naturschützer seien. Sie hegten und pflegten die Bestände, besetzten vom Artensterben bedrohte Fischarten, pflegten zudem die Gewässer und deren Ufer und kümmerten sich, um die Schönheit und Ökologie des Flusses zu erhalten.

Die Attacke auf das Auto wurde der Polizei gemeldet. Die Landsberger Inspektion bestätigt den Vorgang. Erkenntnisse über den oder die Täter hat sie bislang nicht.

