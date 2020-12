11:04 Uhr

Scheuringer Ortschronist: Es begann mit einem Löwen-Sammelbild

Plus Ortschronist Josef Neumair ist in Scheuring tief verwurzelt. Mit einem Sammelbild von Löwen-Legende Petar Radenkovic begann für den Bayern-Fan alles.

Von Hertha Grabmaier

Das Fahrrad ist das Markenzeichen des Scheuringer Ortschronisten Josef Neumair. Damit ist er bei jedem Wetter, sommers wie winters, unterwegs. Auch am Eglinger Bahnhof ist der 67-Jährige öfter anzutreffen, von wo aus er samt Fahrrad in den Zug nach München steigt, um auch in seiner Lieblingsstadt zum Studium der Geschichte an die Ludwig-Maximilian-Universität, zur Staatsbibliothek oder zur Recherche in die Archive zu radeln. Zu diesem „Job“ ist Neumair übrigens durch den Fußball gekommen.

Bereits im Kindesalter hatte Josef Neumair große Lust am Sammeln. Zur Bundesligasaison 1964/65 verkaufte der Bäcker in Scheuring Wundertüten mit Bildern von Fußballern. Die Spieler von 1860 München waren die Stars. Alle Buben hofften auf das Bild von Petar Radenkovic, das es in Scheuring nicht gab: Vorteil für Josef Neumair. Er besuchte nämlich das Gymnasium in Landsberg und manchmal auch den Tante-Emma-Laden an der Alten Bergstraße, wo eine große Schachtel voller Wundertüten stand, auf der das Foto des berühmten Startorwarts klebte. Josef Neumair überredete die Inhaberin, das Bild mit einem aus seiner Sammlung zu tauschen. „Der Josef hat den Radi“, machte bei den Scheuringer Buben schnell die Runde.

Raritäten aufzuspüren ist Josef Neumairs Ding

Raritäten aufzuspüren, ist immer noch Neumairs Ding. Jetzt nicht mehr im kleinen Kramerladen, sondern unter anderem im großen Hauptstaatsarchiv in München. Dort hat er ein bislang unerwähntes Bild vom alten Schloss Lichtenberg entdeckt, das 1637 während des Dreißigjährigen Kriegs von den Schweden zerstört und 50 Jahre später wieder aufgebaut wurde. Es gibt viele Zeitzeugnisse zu Scheuring in seinem Fundus: unter anderem Sterbebilder aus dem 19. Jahrhundert, Inflationsgeld und die Neue Augsburger Zeitung von 1936.

Mit dem Fußball-Sammelalbum der Saison 1964/65 fing alles an. Bild: Thorsten Jordan

Auf der Auer Dult in München hat er in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche alte Ansichtskarten von Scheuring entdeckt. Vieles findet Verwendung in seinem neuen Buch „Scheuring – Gemeinde und Vereine“. Josef Neumair ist in Scheuring tief verwurzelt, hat jedoch die weite Welt stets im Blick. Auf dem bäuerlichen Anwesen in seinem geliebten Heimatort ist er 1953 geboren und mit zwei älteren Geschwistern aufgewachsen, hat 30 Jahre als Gemeinderat, davon 18 Jahre als Zweiter Bürgermeister, die Geschicke des Ortes mitgestaltet – dieses Frühjahr kandidierte er aber nicht mehr.

Der Ortschronist verfasste die "Scheuringer Schulgeschichte"

Bereits vor 25 Jahren hatte er die „Scheuringer Schulgeschichte“ verfasst – mehr als 200 in Hochglanz gebundene Seiten über das Scheuringer Schulwesen. Bei einer Auflage von 1000 Stück wurden bisher mehr als 900 verkauft. Und das nicht nur in und um Scheuring mit seinen 700 Haushalten – der Versand erfolgte in fast alle Kontinente.

Schon damals hatte er das Gefühl, über den geschichtsträchtigen Ort gebe es noch einiges aufzuschreiben. Jetzt ist er dran an seinem Heimatbuch, das dem gemeindlichen Leben, der Kirchengeschichte und den fast 20 Scheuringer Vereinen und Organisationen eine Stimme verleiht. „Es freut mich, wenn ich weiterkomme und ein Kapitel erledigt ist. Circa 120 Personen, darunter viele ältere Gemeindebürger und Vereinsmitglieder, habe ich befragt. Sie haben mir zahlreiche Fotos überlassen, wie das vom Nahverkehrsmittel im Jahr 1952 (ein Lkw), das die Fußballer des FC Scheuring zu Auswärtsspielen transportierte.“

Bereits als Kind habe er den Geschichten, die sein Vater von früher erzählte, aufmerksam gelauscht. Fußballfan Josef Neumair, auch mehrmaliger Kreismeister im Tischtennis, war jahrelang selbst Aktiver in der Schüler- und Jugendmannschaft des FC Scheuring. Er war in nahezu allen Bundesligastadien und bei Champions-League-Spielen, unter anderem in Liverpool, Madrid und Lissabon, was er meist mit Stadtbesichtigungen verband – da reiste dann das Klapprad im Flugzeug mit.

Gelegentlich organisiert er Fahrradtouren durch München

Gelegentlich organisiert er auch Fahrradführungen durch München, manchmal ab Scheuring oder Prittriching. Auch zur Mittelschule Merching, an der er fast 40 Jahre die Klassen sieben bis neun unterrichtete, war er oft mit dem Fahrrad unterwegs. „Während der vergangenen beiden Jahre bin ich mehr Kilometer geradelt als mit dem Auto gefahren.“ In der Garage steht auch ein Motorrad seines Jahrgangs 1953.

Hin und wieder darf Josef Neumaiers Zweirad auch motorisiert sein. Bild: Thorsten Jordan

Dass Josef Neumair es nach einem schweren Verkehrsunfall überhaupt auf das Fahrrad geschafft hat, verdankt er seinem eisernen Willen und enormer Kraftanstrengung. Der damals Sechsjährige hatte mit seinen Freunden Verstecken gespielt und wurde beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst, obwohl damals höchstens alle zwei Stunden eines kam.

Sein Sohn hat einen thailändischen Sprachführer geschrieben

Wenn seine Eltern nicht andernorts eine Operationsmöglichkeit gefunden hätten, wäre ihm im Landsberger Krankenhaus ein Bein amputiert worden. Als er mit einem halben Jahr Verspätung auf einem großen Dreirad zur Schule fuhr, musste er ins Klassenzimmer getragen werden und das Laufen ohne Hilfe eines Physiotherapeuten neu lernen.

Er und seine Frau Brigitte, die seinen Aktivitäten großes Verständnis entgegenbringt, haben zwei erwachsene Kinder, die Tochter ist auch Lehrerin und teilt einige Interessen mit dem Vater – so die für Mathematik. Sie wohnt mit ihrem Mann und zwei kleinen Töchtern im Obergeschoss des Hauses, was alle Familienmitglieder genießen. Sohn Stefan hat mit seiner thailändischen Partnerin die zurückliegenden acht Jahre in Bangkok gelebt. Er ist ebenfalls schriftstellerisch unterwegs, in einem anderen Metier als der Vater: Er hat einen Sprachführer „Thai für Anfänger“ herausgegeben und dreht auf seinem Youtube-Kanal „Bangkok Fieber“ Dokumentationen über das Land.

