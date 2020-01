Schicksalsschlag: Wenn das Leben bei null beginnt

Plus Stefanie Will aus Schondorf erleidet 2013 einen Schlaganfall. Das verändert ihr Leben und das ihrer Tochter von Grund auf. Sie schreibt ein Buch und hat heute einen besonderen Wunsch.

Die viel zitierte rheinische Frohnatur gibt es wohl tatsächlich. Jedenfalls lässt die aus Köln stammende Stefanie Will daran keinen Zweifel. Mit Herzlichkeit, einem fröhlichen Lächeln und viel Humor begegnet sie ihren Mitmenschen. Dabei hat das Leben der Schondorferin ziemlich zugesetzt. Will hat sich nach einem Schlaganfall nie aufgegeben. Weil es aber trotz positiver Grundhaltung vor allem finanzielle Herausforderungen gibt, die sie alleine nicht mehr meistern kann, hat sich Stefanie Will jetzt an die Öffentlichkeit gewandt. Mit GoFundMe sammelt sie Spenden für ein E-Bike.

Der 19. Januar 2013 wird zum Schicksalstag

Stefanie Will lebt seit 2003 in Bayern. Seit 2012 ist die 55-Jährige mit ihrer Tochter Melina, 23, in Schondorf zu Hause. Schondorf ist für Stefanie Will so etwas wie ein Schicksalsort geworden, aber einer, der es mit ihr nicht immer gut gemeint hat. Ein alles verändernder Schlaganfall im Jahr 2012 hat ihr Leben und das ihrer Tochter komplett aus der Bahn geworfen.

Es war der 19. Januar 2013, der aus der schlanken, sportlichen Frau eine zunächst völlig hilflose Person machen sollte. „Ich stand am Morgen auf – ohne die geringsten Anzeichen einer Krankheit“, erinnert sich Will. Überhaupt habe ihr Lebenswandel keine Risikofaktoren beinhaltet, die einen Schlaganfall wahrscheinlich gemacht hätten. „Ich wollte meine beiden Hunde füttern. Dazu beugte ich mich nach unten, um die Futternäpfe aufzuheben und dann ist es passiert.“ Unbeschreiblich sei der Schmerz gewesen, den sie in der Herzgegend und im Kopf gleichzeitig gespürt habe. „Das war so ein schlimmer Schmerz, dass ich mir in diesem Augenblick sicher war, das ist das Ende.“

Ihren linken Arm und ihr linkes Bein kann sie kaum kontrollieren

Das Ende war es nicht, Stefanie Will erlitt damals einen Hirninfarkt (Ischämischer Schlaganfall) und war linksseitig gelähmt. „Für mich bedeutete das: alles auf null und noch einmal von vorne.“ Bis heute kann sie ihren linken Arm und ihr linkes Bein nicht vollkommen kontrollieren. Ihren Beruf als medizinische Fachangestellte kann sie nicht mehr ausüben und die große Wohnung mussten sie und ihre Tochter gegen eine kleine tauschen.

„Wir kommen zurecht“, beschreibt Will ihre Situation. Im Laufe der Jahre habe sie sich – mal leichter, mal schwerer – von vielen materiellen Dingen getrennt. Schmuck, darunter auch die Eheringe ihrer verstorbenen Eltern, andere Wertgegenstände und auch Möbel wurden verkauft, um finanziell über die Runden zu kommen.

Ihre Erfahrungen, die Stefanie Will seit dem Schlaganfall gemacht hat, hat sie in einem Buch festgehalten. Außerdem malt die 55-Jährige. Überall an den Wänden der Zweizimmerwohnung hängen farbenfrohe Mandalas und Engelsbilder. „Das ist für mich eine wunderbare Möglichkeit, völlig abzuschalten und den Alltag auszublenden.“ Viel habe ihr der Alltag ohnehin nicht zu bieten. „Seit sieben Jahren bin ich ununterbrochen hier. Für mich und meine Tochter gibt es keinen Urlaub, keinen spontanen Ausflug oder Kinobesuch.“ In ihrer Stimme schwingen weder Wut noch Bitterkeit mit – im Gegenteil. „Mir geht es gut. Ich habe das große Glück, ein völlig anderes Leben führen zu dürfen als vorher.“ Einzig die Existenzsorgen, die sie und ihre Tochter immer wieder quälen, rauben ihr langsam die Kraft.

Stefanie Will möchte wieder aufs Fahrrad steigen

Kurz vor Weihnachten 2019 schlug das Schicksal noch einmal zu. Stefanie Will stürzte in ihrer Wohnung und zog sich zwei Bänderrisse am linken Sprunggelenk und am Daumen zu. Damit wurde ihre Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt. Die aber braucht Stefanie Will, denn das Risiko einer Thrombose ist bei ihr besonders hoch. Ausreichend Bewegung kann vorbeugend helfen. „Die Ärzte haben mir empfohlen, Fahrrad zu fahren“, erzählt Stefanie Will. Sie kann Fahrrad fahren. Das hat sie sich, wie so vieles andere auch, mit viel Training und eisernem Willen erarbeitet. Allerdings wohnt sie in Schondorf am Berg, den sie mit einem herkömmlichen Fahrrad kaum bezwingen kann. Ein E-Bike aber kann sich die alleinerziehende Mutter nicht leisten. „Ich habe in meinem Leben nie um fremde Hilfe gebeten, ich habe immer alles irgendwie alleine geschafft“, sagt sie. „Jetzt bin ich aber an einem Punkt, an dem ich alleine nicht weiterkomme.“

Deshalb hat sie bei der Online-Spendenplattform GoFundMe eine Kampagne gestartet. Stefanie Will hofft, auf diese Weise genügend Geld zu bekommen, um davon ein E-Bike kaufen zu können. „Dann könnte ich mich wieder auf meine Gesundheit konzentrieren“, wünscht sie sich. Stefanie Wills Buch „Alles auf Null und noch einmal von Vorne“ ist im Verlag Twenty Six erschienen und im Buchhandel erhältlich.