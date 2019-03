vor 53 Min.

Schifffahrt am Ammersee: Der Kapitän muss bald von Bord

Seit 30 Jahren ist Helmut Tröbensberger bei der Ammersee-Schifffahrt. Einer seiner Gäste war Angela Merkel. Warum er in der neuen Saison nicht mehr zur Crew gehört.

Von Peter Stöbich

Helmut Tröbensberger blickt dem Auftakt der Schifffahrtssaison auf dem Ammersee am Samstag, 13. April, wehmütig entgegen. „Denn am Ende des Monats werde ich in Rente gehen und das alles hier schwer vermissen“, sagt er, während er in der Stegener Werft an einem großen Holzteil schleift. Seit drei Jahrzehnten ist der 62-Jährige aus Buchloe als Schreiner und Schiffsführer mit an Bord und in dieser Zeit mehr als 6000 Mal über den Ammersee gefahren.

Momentan sorgt Tröbensberger mit seinen Kollegen in den Werkstätten dafür, dass die vier Schiffe nächsten Monat sicher und sauber ablegen können. Neben der „Diessen“, der „Herrsching“ und der „Utting“ liegt im rund 60 Meter langen Trockendock in Stegen die „Augsburg“ auf Pallen, wie die Stützen heißen. „Außer den üblichen Schönheitsreparaturen ist alle fünf Jahre eine gründliche Überprüfung fällig“, sagt Helmut Tröbensberger. Der 36 Meter lange und 7,80 Meter breite Koloss wirkt mit seinen 173 Tonnen sehr imposant, wenn man im leergepumpten Hafenbecken direkt darunter steht. Zwei Dieselmotoren mit je 248 PS sorgen für den Antrieb.

Derzeit wird alles kontrolliert

Von den Schiffsschrauben über die Sitzpolster für die Passagiere bis zu den Holzteilen wird über die Wintermonate alles kontrolliert und instandgesetzt. „Aber wenn das Wetter gar zu schlecht ist, bohren, sägen und schleifen wir halt in den Werkstätten.“ Dort arbeiten unter anderem Elektriker und Zimmerer, Maler und Mechatroniker, Segelmacher und Spengler. Die meisten Handwerker sind in der warmen Jahreszeit „Schiffsführer für Fahrgastschiffe und schwimmende Gefährte“, so die korrekte Bezeichnung für einen Kapitän auf den bayerischen Seen. Als sich Tröbensberger 1989 in Stegen beworben hatte, dachte er nicht im Traum daran, ein Schiff zu steuern. „Können Sie denn schwimmen, wurde ich damals gefragt. Als ich Nein sagte, hieß es: Das brauchen Sie auch nicht, denn ein Kapitän darf sein Schiff eh nicht verlassen.“

Die Utting, sein Ausbildungsschiff, hatte damals kein Radargerät, sondern wurde nur mit Kompass und Uhr gesteuert. „Bei meiner Prüfung waren die Fenster verhängt, sodass ich keine Sicht nach draußen hatte und allein mit den vorgegebenen Navigationshilfen fahren musste“, erinnert sich der 62-Jährige. Seitdem war er mehrere 1000 Mal auf dem See unterwegs und hat dabei die unterschiedlichen Lichtstimmungen ebenso genossen wie die Kontakte zu den Passagieren – darunter die Politiker Angela Merkel und Edmund Stoiber, die Schauspielerin Senta Berger und viele andere Prominente.

Ein emotionaler Moment

Gern erinnert sich Tröbensberger an zünftige Tanz- und Sonderfahrten, an Hochzeiten, Filmaufnahmen oder eindrucksvolle Regenbogen und Sonnenuntergänge vor dem Alpenpanorama. „Langweilig war es all die Jahre nie, und mir wird das alles sehr fehlen“, sagt der 62-Jährige. „Ich mag gar nicht daran denken, dass dieser Traumberuf jetzt bald zu Ende sein wird.“ Seine Abschiedsfahrt auf der „Herrsching“ war bereits am 7. Oktober vergangenen Jahres. „Das war ein sehr emotionaler Moment mit Tränen.“

Während Tröbensbergers Dienstzeit wurden vier neue Dampfer in Betrieb genommen. Jüngstes Flottenmitglied ist seit 2017 die 5,4 Millionen Euro teure „MS Utting“. „Das Kürzel steht wie bei ihrer Schwester Augsburg für Motorschiff, während Dießen und Herrsching als RMS für Radmotorschiff bezeichnet werden.“ Die beiden werden nicht mit einer Schraube am Heck angetrieben, sondern mit modernen Dieselmotoren über zwei seitlich montierte Räder.

Ein Gedicht für die "Utting"

Dass der Beruf kurz vor dem Ruhestand noch immer Helmut Tröbensbergers große Leidenschaft ist, kann man aus jedem Satz heraushören. Der 1950 gebauten „Utting“ hat er sogar ein Gedicht gewidmet, als sie vor zwei Jahren in Stegen auseinandergebaut und nach Sendling transportiert wurde. Dort steht sie jetzt als Party-Schiff auf dem Trockenen.

Auch über die Historie der Schifffahrt auf dem Ammersee kann der 62-Jährige Interessantes erzählen. Schon 1877 hätten zwölf Dießener Bürger den Schiffbauer Ringmaier aus Dießen beauftragt, ein Dampfboot zu beschaffen. Aus Heilbronn wurde ein zwölf Meter langes und zwei Meter breites Flussdampfboot mit einer Maschinenleistung von zwölf PS gekauft. Wegen des zunehmenden Fremdenverkehrs reichte dieses Schiff für 20 Personen bald nicht mehr aus und 1878 wurde ein Schiff für 150 Fahrgäste in Auftrag gegeben.

Weil es keine Bahnverbindung zwischen München beziehungsweise Augsburg und Ammersee gab, wurde auf der Amper nördlich des Sees sogar ein Zubringerverkehr von Stegen nach Grafrath mit dem Flussdampfer „Maria Theresia“ eingerichtet. Der Bayerische Staat erwarb 1906 für 110000 Gulden die Schifffahrt auf dem Ammersee und unterstellte sie der Königlich Bayerischen Staatseisenbahn.

