Schloss Kaltenberg: Am Vatertag geht’s richtig los

Plus Was man sich auf Schloss Kaltenberg ausgedacht hat, wenn schon kein Open Air, kein Ritterturnier und keine Military-Tattoo-Show stattfinden kann. Platz ist ja genug da.

Keine Livemusik beim Puls-Open-Air, keine Mittelalter-Atmosphäre beim Ritterturnier und kein Schottland-Flair bei der Military-Tattoo-Show: Die Corona-Krise lässt auch auf dem Gelände rund um das Schloss Kaltenberg das Jahr ganz anders verlaufen, als noch vor wenigen Monaten gedacht. Aber die Kaltenberger stecken den Kopf nicht in den (Arena-)Sand und haben sich einiges einfallen lassen.

Wenn jetzt die Außengastronomie im Gartenbereich der renovierten und kulinarisch neu aufgesetzten Ritterschwemme und der große Biergarten wieder aufmachen dürfen, soll dort auch in der Corona-Zeit für Zerstreuung und Unterhaltung gesorgt sein – angefangen am Mittwoch, 20. Mai, und tags darauf an Christi Himmelfahrt/ Vatertag und dann den ganzen Sommer über. „Endlich wieder draußen feiern“, das verspricht Markus Wiegand, der dieses Mal nicht für das Ritterturnier, sondern für Schloss Kaltenberg Gastronomie spricht. Der Wetterbericht dürfte dabei sein Übriges tun. Die Vorhersage kündigt bis Ende der Woche Sonne und durchaus passable Nachmittagstemperaturen an.

Eine zweimonatige Zwangspause

Die Gastronomie in Kaltenberg läuft seit diesem Jahr wieder unter der Regie der Familie von Bayern selbst. Gemeinsam mit der bekannten Wirtsfamilie Urban hatte Prinz Heinrich ein neues Konzept erarbeitet. Los ging es am 29. Februar mit dem traditionellen Starkbieranstich, aber gleich nach dem anschließenden „Soft Opening“ brachte der Corona-Shutdown auch in Kaltenberg den Betrieb zum Erliegen. Nach zweimonatiger Zwangspause wird am Mittwoch die Außengastronomie wieder eröffnet, und am Vatertag soll es wieder richtig losgehen: Frühschoppen mit einer Mass Bier aus der König Ludwig Brauerei und Weißwürsten ab 10 Uhr, ab 12 Uhr eine griabige Tanzlmusi mit den „Zwiderwurzn“ vom Wörthsee, dazu Spareribs und andere Biergartenschmankerl – all das wird dazu angekündigt.

Dass es mit Blick auf den Infektionsschutz zu eng hergehen könnte, befürchtet man in Kaltenberg nicht: Das Gelände des Ritterturniers sei, sagt Wiegand, dreieinhalb Hektar groß – so viel wie vier Fußballfelder. „Alle gastronomischen Bereiche sind so bestuhlt, dass die Abstandsregeln ohne Probleme eingehalten werden. Eigens geschulte Platzierer sorgen dafür, dass es nirgends zu voll wird, und nehmen – wie gefordert – die Personalien der Gäste schnell und unkompliziert auf“, versichert Wiegand weiter. Abseits von Musik und Speis und Trank gibt es am Vatertag ein kleines Kinderprogramm mit Kasperltheater und anderen Überraschungen.

Der Biergarten auf Schloss Kaltenberg darf blad wieder öffnen. Bild: Thorsten Jordan

In diesem Stil soll es dann in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen – und zwar immer von Donnerstag bis Sonntag: „Und ab Anfang Juni rollen wir das Ganze dann etwas größer aus“, sagt Wiegand über das Konzept weiter. Dieses Konzept, das anstelle der bekannten Großveranstaltungen die Sommersaison 2020 prägen soll, beschreibt er fürs Erste mit dem Begriff „Genusspark“. Denn sicher ist bis jetzt, dass bis Ende August keine Großveranstaltungen erlaubt sein werden. Das erste größere Event, so hofft man in Kaltenberg, könnte dann der Weihnachtsmarkt werden.

Künstler und Handwerker sollen kommen

Zu Pfingsten soll sich Schloss Kaltenberg in eine große Ausflugslocation verwandeln, zu der auch das weitläufige Waldgelände gehören wird. „Da unser Ritterturnier in diesem Jahr leider nicht stattfinden kann, möchten wir Künstler und Handwerker aus der Kaltenberg-Familie unterstützen und auf unserem Gelände über den Sommer die Möglichkeit bieten, die verlorene Saison doch noch etwas auszugleichen. Unsere Gäste werden dadurch neben ausgezeichneter Kulinarik einiges rund ums Schlossgelände erkunden können“, erklärt Prinz Heinrich von Bayern die Pläne.