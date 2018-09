vor 34 Min.

Schlossberggarage: Ab Donnerstag darf wieder geparkt werden

Die Sanierung der Garage in Landsberg wird dieser Tage abgeschlossen. Offiziell gefeiert wird dann am Samstag.

Von Stephanie Millonig

Die Schlossberggarage in Landsberg kann wieder genutzt werden: Die Stadtwerke teilen mit, dass die letzten Arbeiten in den nächsten Tagen abgeschlossen werden und in die Tiefgarage schon vor der offiziellen Eröffnung am Samstag, 29. September, wieder geparkt werden kann. „Die Besucher der Innenstadt sollen die frischsanierte Garage auch gleich in Beschlag nehmen können“, heißt es in der Pressemeldung.

Fünf Monate lang saniert

Ab Donnerstag, 27. September, 8 Uhr, wird die Tiefgarage für den Verkehr freigegeben. Auch die Dauerparker können ihren Stellplatz ab diesem Termin wieder in vollem Umfang nutzen. Die offizielle Feier zur Eröffnung findet dann am Samstag, von 11 bis 15 Uhr statt.Nach rekordverdächtigen fünf Monaten Sanierungszeit werde Oberbürgermeister Mathias Neuner die Tiefgarage feierlich eröffnet, heißt es in dem Schreiben der Stadtwerke. „Im Anschluss an den offiziellen Teil, möchten wir die Bevölkerung bis 15 Uhr auf das C-Deck einladen. Für das leibliche Wohl und Spaß für die Kinder ist gesorgt“, schreibt der Technische Vorstand der Stadtwerke, Norbert Köhler, der sich ganz besonders auf die flotte Jazz-Musik der „Tschily’s Hot Four“ freut. Die Band habe zu den Highlights der Langen Kunstnacht gezählt. Denn vor zwei Wochen hatten die Landsberger und Gäste zum ersten Mal die Gelegenheit, die fast fertig sanierte Tiefgarage zu besuchen – als Ort der Kunst.

Themen Folgen