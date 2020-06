vor 25 Min.

Schlossberggarage: Geparktes Auto geht in Flammen auf

In der Schlossberggarage in Landsberg hat am Mittwochmittag ein Auto gebrannt.

Großeinsatz in Landsberg: In der Schlossberggarage in Landsberg brennt ein Auto. Der Verkehr in der Innenstadt kommt zum Erliegen.

Von Dominic Wimmer

Blaulicht und Martinshorn in Dauerschleife: Am Mittwochmittag ist ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in die Landsberger Schlossberggarage alarmiert worden. Dort wurde gegen 12.40 Uhr ein brennendes Fahrzeug gemeldet.

Ein Atemschutztrupp drang in die Tiefgarage vor und stellte auf Parkdeck C ein brennendes Auto fest. Der Motorraum brannte nahezu vollständig aus. Ein Mitarbeiter der Parkgarage hatte noch Löschversuche unternommen. Er wurde vom Rettungsdienst vor Ort auf mögliche Anzeigen einer Rauchgasvergiftung untersucht, wie es an der Einsatzstelle hieß.

Während des Einsatzes war die Neue Bergstraße zeitweise komplett gesperrt. In der Landsberger Innenstadt kam der Verkehr kurzzeitig zum Erliegen. Die genaue Schadenshöhe und die Brandursache sind derzeit noch unklar.

