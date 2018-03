21:53 Uhr

Schlossberggarage: Kostenlose Parkplätze sind endgültig vom Tisch

Auch während der Sanierung der Schlossberggarage gibt es in Landsberg kein kostenloses Alternativangebot zum Parken. Auf der Waitzinger Wiese müssen Kurzparker (bis vier Stunden) auch in Zukunft 50 Cent bezahlen.

Während der Sanierung der Schlossberggarage kommt die Stadt Landsberg Autofahrern anderweitig entgegen. Die Pläne im Detail.

Von Dominic Wimmer

Es bleibt dabei: Während der Sanierung der Schlossberggarage in Landsberg werden keine kostenlosen Parkplätze auf der Waitzinger Wiese angeboten. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend beschlossen, indem er einen entsprechenden UBV-Antrag ablehnte. Damit ist das letzte Wort in dieser Sache gesprochen. Aber: Es wurden einige andere Kompensationsmaßnahmen beschlossen, um während der rund neunmonatigen Sanierung der Schlossberggarage den Parkern entgegenzukommen.

Jetzt geht alles ganz schnell. Denn ab 1. April beginnen die Arbeiten zur Sanierung der Schlossberggarage. Hierfür wird es ein temporäres Parkleitsystem geben. Demnächst werden an 21 Standorten die entsprechenden Schilder aufgestellt, die Autofahrer auf die Waitzinger Wiese lotsen sollen.

Die UBV befürchtet wildes Parken in den Wohngebieten

Wie mehrfach berichtet, hatte sich der Stadtrat in den vergangenen Wochen immer wieder mit möglichen Entlastungen für Kurzzeit- und Langzeitparker beschäftigt. Allerdings hatte der Verwaltungsrat der Stadtwerke in zwei Sondersitzungen nicht mitgespielt – obwohl die Stadt unter anderem die Gebührenausfälle durch das Angebot kostenloser Parkplätze auf der Waitzinger Wiese übernommen hätte.

Jetzt ging es am Mittwoch erneut um einen Antrag der UBV. Dieser sah abermals kostenlose Plätze für Kurzparker (bis vier Stunden) – sie zahlen aktuell 50 Cent – sowie die Senkung des Tarifs für Langzeitparker von derzeit zwei auf einen Euro vor. Fraktionssprecher Christoph Jell sah in diesem Punkt Imagewerbung für die Stadt. Zugleich würde man wildes Parken in den Wohngebieten rund um die Altöttinger und Schwaighofstraße unterbinden. Allerdings zeichnete sich in der emotionalen Diskussion schnell ab, dass die anderen Fraktionen das Thema allmählich leid sind. „Wir sind bereits zweimal im Verwaltungsrat damit gescheitert. Wie sollen wir es beim dritten Mal schaffen?“, fragte Dieter Völkel (SPD). Moritz Hartmann (Grüne) meinte: „Ziel muss sein, den Busverkehr zu stärken – kein kostenloses Parken im innerstädtischen Bereich.“

Ein Stadtrat wird getadelt

Sauer stieß einigen Stadträten auf, dass man den Stadtwerken den sogenannten Überlauf auf der Waitzinger Wiese zur Verfügung stellt. Wie berichtet, reichen die rund 200 Plätze auf dem normalen Parkplatz nicht aus, um den Bedarf an Stellplätzen während der Tiefgaragensanierung zu decken. Deshalb sollen die restlichen Bereiche der Festwiese als Parkplatz genutzt werden, sofern dort keine Veranstaltungen stattfinden. Der kleine Überlauf beinhaltet knapp 140 Stellplätze. Bei einer kompletten Öffnung finden auf der Waitzinger Wiese rund 600 Fahrzeuge Platz. „Wenn wir den Überlauf hergeben, subventionieren wir die Stadtwerke“, stellte Zweite Bürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) fest. Ihr Fraktionskollege Dr. Reinhard Steuer, der sich wegen mehrerer Zwischenrufe eine Ermahnung von Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) einhandelte, kritisierte das ebenfalls scharf.

Allerdings sei man auf den Überlauf angewiesen, betonte Ordnungsamtschef Ernst Müller. Anders als bei der Sanierung der Lechgarage im vergangenen Jahr, als man den Überlauf den Stadtwerken zur Einrichtung kostenpflichtiger Parkplätze kostenlos und ohne entsprechenden Beschluss überließ, musste der Stadtrat diesmal dazu einen Beschluss fällen. Mit 16:6 sprach sich das Gremium dafür aus.

Die CSU ist diesmal dagegen

Ein Stimmenpatt (11:11) gab es bei der Abstimmung über den UBV-Antrag, kostenloses Parken und einen verringerten Tarifsatz für Langzeitparker anzubieten. Damit war der Antrag abgelehnt – auch dank der Stimmen der CSU-Fraktion, die vor zwei Wochen noch für die Maßnahmen war. Laut Fraktionssprecher Tobias Wohlfahrt wolle man mit diesem Schritt das derzeit angespannte Verhältnis zu den Stadtwerken beruhigen.

Aber: Die UBV hatte immerhin Erfolg mit ihrem Vorschlag, die Buslinien 1 und 30 am Samstag bis 17 Uhr und im 30-Minuten-Takt fahren zu lassen. All diejenigen, die während der Tiefgaragensanierung im Landsberger Osten auf den „Do-it“-Parkplatz ausweichen, sollen dann mit dem Bus für einen Euro mit einem speziellen „Altstadt“-Ticket von der Adlerstraße zum Hautplatz und zurück fahren können. Die Kosten in Höhe von rund 26.000 bis 28.000 Euro übernimmt die Stadt. Abgelehnt wurde ein Antrag von Reinhard Skobrinsky (BAL), der kostenlose Parkplatz-Ersatzangebote in der Innenstadt vorsah.

Damit es schneller geht, legt die Stadt Geld drauf

Oberbürgermeister Neuner war gegen kostenlose Parkplätze auf der Waitzinger Wiese: „Wenn es kostenlos wäre, würden wohl einige wieder vom Rad aufs Auto umsteigen.“ Als Erfolg bezeichnet er es, dass die Bauarbeiten in der Schlossberggarage schneller über die Bühne gehen sollen. Per Vertrag – und finanziellem Mehraufwand von 60.000 bis 100.000 Euro – soll die Baufirma zu einer schnelleren Fertigstellung verpflichtet werden (LT berichtete). Der Rathauschef ist guter Dinge, dass die Parkgarage im Advent bereits wieder genutzt werden kann.

