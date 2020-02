12:54 Uhr

Schlossbergschule Landsberg: Das Inventar kommt unter den Hammer

Schnäppchenjäger können am Freitag das noch verbliebene Inventar der Schlossbergschule in Landsberg ersteigern.

Die Schlossbergschule in Landsberg steht seit einiger Zeit leer. Am Freitag wird das Inventar versteigert. Was Schnäppchenjäger wissen sollten.

Schnäppchenjäger aufgepasst: Am Freitag, 28. Februar, räumt die Stadtverwaltung die Schlossbergschule in Landsberg leer. Und zwar in Form einer Versteigerung: Ab 10 Uhr kommen zum Beispiel Schränke, Tische, Stühle, verschiedene Bücher und Elektroartikel unter den Hammer. Und es sind auch einige Kuriositäten dabei.

Treffpunkt ist im Schulhof der Schlossbergschule. Danach findet ein Rundgang durch die Schule statt, bei der die einzelnen Objekte an Ort und Stelle versteigert werden, informiert die Stadt. Die Verwaltung weist darauf hin, dass keine Kartenzahlung möglich ist und nur Barzahlung akzeptiert wird. Die Gegenstände müssen am gleichen Tag mitgenommen werden.

Überwiegend handelt es bei den von der Stadt angebotenen Objekten um Mobiliar, das freilich schultypische Gebrauchsspuren aufweist. Es gibt aber auch vergleichsweise ungewöhnliche Dinge wie ein Skelett aus der Biologie-Sammlung oder auch Elektroartikel aus früheren Zeiten.

Die Schlossbergschule soll in den nächsten Jahren zum Grundschulstandort ausgebaut werden. Das hat der Stadtrat mehrheitlich beschlossen. Die Mittelschüler, die bislang dort zur Schule gingen, sind mittlerweile in der Mittelschule-West untergebracht. (lt)

