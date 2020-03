vor 30 Min.

Schmiererei am Bayertor in Landsberg sorgt für Empörung

Wer hat das Landsberger Wahrzeichen verschmiert? An der Innenseite des Bayertors prangt schwarzes Graffiti. Welche Botschaft aus der Rap- und Gangsta-Szene sich dahinter verbirgt.

Ein Graffiti verunziert den Durchgang des Bayertors in Landsberg. Vor zwei Tagen fiel der schwarze „tag“, wie solche Aufschriften im Sprayer-Jargon genannt werden, bereits Oberbürgermeister Mathias Neuner auf. „Muss das sein find’ ich gar nicht lustig“, schrieb er dazu auf Instagram. Und ganz ähnlich lauten zahlreiche Kommentare dazu.

„1UP187“ ist auf der Südseite des Tordurchgangs neben zum Zugang zur Turmstube zu lesen. Was die Ziffern- und Buchstabenfolge bedeutet? Die „187“ verweist auf das kalifornische Strafgesetzbuch. Der Paragraf 187 bezieht sich auf den Mord-Tatbestand. Gangs greifen diese Zahlenkombination auf und verwenden sie als Drohung einen Mord zu verüben, kann man dazu im Internet nachlesen. Die 187 hat sich auch in Deutschland unter Gangs und im Rap verbreitet, wo sie in Texten aufgegriffen wird. Es gibt auch Bands, die die 187 im Namen führen, etwa „187 Strassenbande“, eine Hip-Hop-Gruppe aus Hamburg.

Die Ziffernfolge 187 ist weit verbreitet

Die Landsberger Polizei will nun den Urheber des gesprühten Schriftzugs am Bayertor ermitteln, wie ein Sprecher am Samstag erklärte. Die „187“ tauche aber öfter auf Graffiti in der Stadt auf, sagte er weiter. Und nicht nur dort: Auch in Kinsau sei er schon darauf gestoßen, kommentierte der dortige Bürgermeister Marco Dollinger den Instagram-Post von Oberbürgermeister Neuner. Viele Landsberger sind wie der Oberbürgermeister über das Graffiti am Bayertor empört: "Geht absolut nicht", "Schweinereien. Ich hoffe, die werden erwischt", heißt es da beispielsweise in den Kommentaren.

Das 36 Meter hohe und 1425 erbaute Bayertor ist eine der Hauptsehenswürdigkeiten Landsbergs und wurde jüngst umfassend renoviert. Die Sanierung wurde 2018 abgeschlossen. (ger)

