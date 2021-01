15:55 Uhr

Schnee und Eis machen Autofahrern im Landkreis Landsberg zu schaffen

Der Wintereinbruch sorgt für mehrere Unfälle im Landkreis Landsberg. Einer davon hat größere Folgen.

Von Thomas Wunder

Schnee und Eis waren auch im Landkreis Landsberg die Ursache für mehrere Unfälle. Vor allem am Dienstag hatten die Verkehrsteilnehmer mit der Witterung zu kämpfen. Die Polizei in Landsberg und Dießen meldet fünf Fälle.

Am Dienstagmittag kam ein 19-Jähriger aus Geltendorf auf der Staatsstraße 2054 bei Weil auf der schneebedeckten Fahrbahn in einer leichten Linkskurve von der Straße ab. Sein Wagen prallte gegen einen Baum und blieb im Graben neben der Fahrbahn liegen. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt, an seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Ebenfalls am Dienstagmittag geriet ein 76-jähriger Autofahrer aus Schondorf auf der Kreisstraße LL24 zwischen Schwifting und Landsberg auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern. Dabei prallte das Auto gegen einen Linienbus. Der Wagen kollidierte mehrmals mit dem Bus und kam zum Stehen. Am Linienbus entstand laut Polizei ein Schaden von rund 15.000 Euro, am Pkw von etwa 1000 Euro.

Am Dienstagabend kam ein 31-Jähriger aus Dießen auf der Hauptstraße in Hagenheim aufgrund der Schneeglätte und vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit in einer leichten Rechtskurve mit seinem Auto von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam an einer Betonmauer zum Stehen. Am Wagen entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Das Verkehrszeichen wurde ebenfalls beschädigt.

Ein ähnlicher Unfall ereignete sich am Dienstagabend auf der Kreisstraße LL4 bei Pürgen. Dort geriet das Auto eines 28-Jährigen aus Pürgen an einer Einmündung zur Staatsstraße 2057 aufgrund der Schneeglätte ins Rutschen und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Beim Zusammenstoß wurden das Auto und das Verkehrszeichen leicht beschädigt, meldet die Polizei.

Nach einem Unfall fällt der Strom in Dießen aus

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 19.30 Uhr auf der Kreisstraße LL3 zwischen Dießen und Finning. Ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis kam auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern, teilt die Polizei mit. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Strommast. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Landsberger Klinikum gebracht. Der Strommast wurde so schwer beschädigt, dass nach Einschätzung des Notfallmanagers der Bayernwerke die Gefahr bestand, dass die Leitung herabbricht. Deswegen musste die Kreisstraße komplett gesperrt werden. Mehrere Ortsteile in Dießen waren auch zeitweise ohne Strom. Der Sachschaden liegt bei 30.000 Euro.

