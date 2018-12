vor 59 Min.

Schneeglätte: Autofahrerin kommt auf B17 ins Schleudern

Schneefall und Regen sorgen derzeit für problematische Straßenverhältnisse. Aktuell meldet die Polizei einen Unfall in Leeder. Wer heute unterwegs ist, sollte langsam fahren.

Von Stephanie Millonig

Der Wetterbericht hatte gefährlich glatte Straßen vorhergesagt und Schneefall und Regen sorgen seit Sonntagmorgen für problematische Straßenverhältnisse.

Am Sonntagvormittag meldete die Polizei Landsberg einen Autounfall, der darauf zurückzuführen ist: Um 7.55 Uhr war eine Autofahrerin auf der B17 in Richtung Süden unterwegs. Die 38-jährige Österreicherin kam mit ihrem Wagen in Höhe Römerkessel ins Schleudern, die Polizei geht davon aus, dass die Frau zu schnell unterwegs war für die winterlichen Straßenverhältnisse.

Das Fahrzeug überschlägt sich

Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei verletzte sich die Fahrerin leicht. Der Sachschaden beträgt 3000 Euro.

Themen Folgen