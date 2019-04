vor 8 Min.

Schneewittchen auf der Flucht

Schüler des IKG spielen im Landsberger Stadttheater. Was an ihren Märchenfiguren so anders ist

Von Romi Löbhard

Ein aufgeregtes, ja völlig verzweifeltes junges Mädchen irrt auf der in einen nur spärlich besiedelten Wald verwandelten Bühne des Stadttheaters umher und versucht – ohne Erfolg – an allen möglichen Türen Einlass zu finden, um sich verstecken zu können. Spätestens als ein langer Zopf von der Balustrade des ersten Rangs fällt, wird klar: Wir befinden uns in der Märchenwelt der Gebrüder Grimm.

Oben ist Rapunzel, unten klagt Schneewittchen. Und das ist erst der Anfang, quasi eine Art „Vorspiel auf dem Theater“. Die eigentliche Geschichte wie es überhaupt dazu kam, dass „Schneewittchen auf der Flucht“ ist, wie das Stück heißt, beginnt erst danach. Schneewittchen und Rapunzel gemeinsam auf der Bühne, und das waren noch längst nicht alle Märchenfiguren: Wer anders als die Theatergruppe des Ignaz-Kögler-Gymnasiums (IKG) könnte so etwas Verrücktes zustande bringen? Es ist vor allem Theaterpädagogin Julia Andres, der kreative und scheinbar nie um Ideen verlegene Kopf des Ensembles.

„Die Schüler wollten nach dem doch etwas ernsteren „F.A.U.S.T.“ im vergangenen Jahr mal wieder etwas Lustiges machen“, schildert Julia Andres die Entstehungsgeschichte des Stücks. Ein Märchen sollte es sein. Weil aber „ungefähr die Hälfte der Mädchen unbedingt eine Prinzessin sein wollte“, hat die Leiterin das diesjährige Stück eben mit vielen Prinzessinnen ausgestattet.

Natürlich haben auch die anderen der insgesamt 33 Schüler der Jahrgänge sieben bis zwölf am IKG eine zu ihnen passende Rolle auf den Leib geschrieben bekommen. Zum Inhalt: Dornröschen ist erwachsen und genauso böse und verliebt in ihr eigenes Spiegelbild wie ihre frühere Stiefmutter. Ihr Sohn muss verheiratet werden, aber keine der aufmarschierenden Prinzessinnen beziehungsweise Märchenfiguren von Aschenputtel bis Alice, Arielle und Bell gefällt der Königin. Schneewittchen ist besonders gefährdet, denn sie und der Prinz verlieben sich unsterblich ineinander. Das Mädchen muss fliehen, Märchen enden allerdings stets gut…

Julia Andres hat es mit „Schneewittchen auf der Flucht“ erneut fertig gebracht, Jugendliche für Theater zu begeistern. Dabei hatten die hervorragend vorbereiteten Akteure nicht nur teilweise ziemlich viel Text zu lernen, sondern waren auch in die Kostümherstellung eingebunden. „Wir haben sogar mehrere Nähtage in der Schule gemacht“, erzählt die Pädagogin. „Dabei habe ich den Mädchen gezeigt, wie sie ihr Prinzessinnenkleid aus Bettwäsche schneidern müssen.“ Den Hauptteil inklusive Requisite erledigte Julia Andres allerdings immer noch selbst. IKG-Musiklehrer Martin Heller war ebenfalls Teil des Ensembles. „Er hat nicht nur mit den Sängerinnen geprobt“, erzählt die Regisseurin, „sondern auch mitgespielt.“ Heller agierte als Hausmeister und Maestro am Klavier. Gemeinsam mit ihm werde sie im Herbst ein erstes Schulmusical aufführen, verriet Andres nebenbei.

Übrigens kann es bei Aufführungen der Theatergruppe unter der Regie von Julia Andres auch passieren, dass kurzfristig eine weitere Rolle eingebaut wird. So geschehen bei „Schneewittchen auf der Flucht“: Die ehemalige IKG-Schülerin Martha Koletzko wurde kurzerhand am zweiten Abend als im zweiten Rang spukender Geist von Dornröschens böser Stiefmutter eingebaut. (löbh)

