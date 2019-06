vor 21 Min.

Schneiden, drücken, riechen, essen

25 Brote von Bäckern aus der Region werden getestet. Das

Von Romi Löbhard

Es riecht, es duftet, es kitzelt in der Nase, aktiviert in kürzester Zeit sämtliche Geschmacksnerven und lockt so auch Mitarbeiter beim Landsberg Extra an, die sich zumindest „eine Nase voll“ mit an ihren Arbeitsplatz nehmen wollen: Auf dem großen Tisch eines ihrer Räume liegen ungefähr 25 ganz verschiedene Brote und täuschen in Optik und Geruch fast eine Bäckerei vor.

Der Grund für diese Sammlung deutscher Brotbackkunst: Die jährliche Qualitätsprüfung ist vorgesehen. Bäckereien, die Mitglied einer Bäckerinnung sind, können sich ihr freiwillig unterziehen. Manfred Stiefel vom Deutschen Brotinstitut wird die Backwaren nach verschiedenen Gesichtspunkten untersuchen und danach Punkte vergeben. Viel Handwerkszeug benötigt er dafür nicht: ein gutes Brotmesser zum Aufschneiden der Laibe, einen Krug mit Wasser für die Freispülung seiner Geschmacksnerven nach jeder Probe und natürlich einen Laptop zur Registrierung der Ergebnisse. Stiefel ist einer von drei deutschlandweit agierenden Prüfern des Brotinstituts.

50 Brote könne er pro Tag testen, erzählt Stiefel. „So kommen immerhin bis zu 7000 Brote pro Jahr zusammen.“ Dass es an einem Tag auch mal genug ist mit Brot, komme nicht vor. „Brot geht immer“, meint er schmunzelnd. Bei Stollen sei das anders. Für das weihnachtliche Traditionsgebäck werden vom Brotinstitut ebenfalls freiwillige Qualitätsprüfungen angeboten. Gegen Ende der Stollensaison komme es schon vor, dass er genug habe von all dem Süßen und Lust auf Herzhaftes verspüre.

Seit 13 Jahren ist der gelernte Bäckermeister bereits in Sachen Qualität unterwegs, und das „mit viel Freude“, wie er betont. Entsprechend begeistert spricht er auch über das Nahrungsmittel, von dem es in Deutschland so unendlich viele Sorten gibt. Helle Brote, also solche mit viel oder nur Weizenanteil, seien frisch am besten, erklärt Manfred Stiefel. „Dunkle Brote sollten nach dem Backen mindestens einen Tag ruhen, damit die Geschmacksstoffe, die sich in der Rinde entwickelt haben, einziehen können.“ Das Brotinnere sei nämlich wie ein Schwamm, der alles aufsaugt.

Große Brote haben laut Prüfer geschmacklich einen Vorteil. Grund sei, dass sie länger backen. Überhaupt sei die Zeit ein sehr wichtiger, wenn nicht der wichtigste Faktor bei der Brotherstellung, betont Stiefel. Das fängt schon beim Teig an. Mindestens einen Tag sollte ihm für die Reifung bei eher kühlen Temperaturen genehmigt werden, erklärt der Fachmann. Hefe sei dann nur in ganz geringen Mengen, bei guter Lagerung sogar gar keine notwendig.

Bäckereien bereiten den Grundstoff für den nächsten Tag in der Regel vor, weiß Stiefel, während das Brot für den aktuellen Tag bäckt. Beim Qualitätstest sind alle Sinne gefordert. Der Prüfer nimmt ein Brot in die Hand und beurteilt es nach seinem Aussehen. Ist die Unterseite schön glatt, entspricht die Oberseite den Vorstellungen? Es wird herzhaft gedrückt, denn auch das Geräusch, das dabei entsteht, ist von Belang.

Und natürlich kommt die Nase des Prüfers zu einem ersten Einsatz. Anschließend greift Stiefel zum Messer, denn gut schneidbar soll es ebenfalls sein.

Wie riecht das Innere, wie fühlt es sich an? Nach dem Nasentest wird auch das Innere gedrückt, es soll elastisch sein und wie ein guter Schwamm immer wieder in die Ausgangsposition zurückgehen. Schlussendlich steckt sich der Prüfer ein wenig Brotinneres in den Mund und lässt es auf seine Geschmacksnerven einwirken. Dann entscheidet er sich für die Art des Qualitätssiegels.

Nach mehreren Schlucken Wasser ist das nächste Brot dran. Im Lauf des Vormittags in Landsberg nimmt sich Manfred Stiefel so die aufgebaute Auswahl vom kleinen, mediterran gewürzten Gebäck über körner- und nussreiche Gesundheitsbrote bis zum dunklen Sechspfünder vor. „Ich verbringe meinen beruflichen Tag bei Wasser und Brot“, sagt er lachend, „ mit einem kleinen Unterschied: Ich darf jederzeit rausgehen ...“

