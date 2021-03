vor 26 Min.

Schnelle Hilfe bei Gewalt gegen Frauen im Landkreis Landsberg?

Plus Frauen könnten im Landkreis Landsberg in einer Konfliktwohnung Zuflucht finden. Einen entsprechenden Antrag stellt die SPD-Kreistagsfraktion. Doch es gibt offene Fragen.

Von Dominik Stenzel

Wie auch in unserer Zeitung berichtet wurde, nimmt die Gewaltbereitschaft gegen Frauen im häuslichen Bereich zu. Die Corona-Pandemie spielt dabei wohl eine Rolle. Die SPD-Kreistagsfraktion nahm dies zum Anlass, nun die Einrichtung einer Konfliktwohnung im Landkreis Landsberg zu beantragen, die als Transferwohnung ins Augsburger Frauenhaus dienen könnte. In einer Sitzung des Kreisausschusses wurde die Idee grundsätzlich begrüßt. Es gab aber auch Bedenken.

Wie es in ihrem Antrag heißt, sieht die SPD-Kreistagsfraktion bei dem Thema im Landkreis Landsberg „dringenden Handlungsbedarf“: Statistisch gesehen werde in Deutschland jede Stunde eine Frau Gewaltopfer im häuslichen Bereich. Die Dunkelziffer sei hoch und die Misere dürfte sich durch die Corona-Pandemie noch verstärkt haben. Zwar seien im Frauenhaus Augsburg für Konfliktfälle vier Betten reserviert. Allerdings würden sich oft Situationen ergeben, in denen Frauen und Kinder schnell und unkompliziert aus der häuslichen Umgebung herausgeholt werden müssten. Wie Thomas Salzberger, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion und Kauferinger Bürgermeister, während der Sitzung des Kreisausschusses erklärte, sei im Landkreis Landsberg mindestens eine Konfliktwohnung nötig, um gerade abends und nachts bei entsprechenden Vorfällen „schnell reagieren zu können.“

Landkreis Landsberg kooperiert mit Augsburger Frauenhaus

Wie die zuständige Sachgebietsleiterin Andrea Gang erklärte, kooperiere der Landkreis Landsberg mit dem Frauenhaus Augsburg und habe dort für vier Plätze Belegungsrecht. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 70.000 Euro im Jahr, was einer Beteiligung von 14 Prozent entspreche. In der Vergangenheit seien jedoch eher selten Frauen aus dem Landkreis Landsberg im Augsburger Frauenhaus untergebracht worden.

Die SPD-Kreistagsfraktion um Kauferings Bürgermeister Thomas Salzberger fordert die Errichtung einer Konfliktwohnung im Landkreis Landsberg. Bild: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Es gibt laut Andrea Gang durchaus Gründe, die für die Einrichtung einer Konfliktwohnung im Landkreis Landsberg sprächen. Viele Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt werden, wollten nicht weit von ihrem Wohnort wegziehen, um beispielsweise ihre Arbeitsstelle nicht zu verlieren oder ihre Kinder nicht aus deren sozialen Umfeld zu reißen. Allerdings gebe es auch einige Aspekte zu bedenken: Durch die Schaffung eines weiteren Angebots würden Doppelstrukturen geschaffen. Außerdem müssten Aspekte wie die Belegungszeiten und Belegungsrechte geklärt und ein Träger gefunden werden.

Weitere Kreisräte sehen Handlungsbedarf

In der anschließenden Diskussion sahen die Kreisräte allerdings ebenfalls Handlungsbedarf beim Thema häusliche Gewalt. Tobias Linke, Fraktionsvorsitzender der Bayernpartei, sieht in einer Konfliktwohnung eine Alternative, um bei derartigen Vorkommnissen flexibel agieren zu können. In diesem Fall seien Doppel- oder Dreifachstrukturen „nicht schlecht“.

Auch Grünen-Fraktionsvorsitzender Peter Friedl konnte sich mit der Idee der SPD grundsätzlich anfreunden. Allerdings sei noch zu klären, wie die Sicherheit der Frauen in einer solchen Konfliktwohnung gewährleistet werden könne. Im Idealfall müsste der Standort unbekannt bleiben oder alternativ auf andere Weise gewährleistet werden, dass den Bewohnerinnen nicht nachgestellt wird. SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Salzberger wies darauf hin, dass ein entsprechendes Konzept noch ausgearbeitet und derartige Fragen mit Polizei, Caritas oder Landratsamt zu erörtern seien.

Landrat Eichinger sieht noch Probleme

Fraktionsvorsitzender Herbert Kirsch von den Freien Wählern sprach sich dafür aus, sogar einen Schritt weiterzudenken und mehrere solcher Wohnungen im Landkreis Landsberg einzurichten. Die Betten im Augsburger Frauenhaus seien offenbar oft ausgelastet. Es bringe nichts, Geld an die Einrichtung zu überweisen, wenn man die Frauen nicht hinschicken könne.

Landrat Thomas Eichinger (CSU) gab zu bedenken, dass der Landkreis mit einer solchen Konfliktwohnung schnell an sein Limit stoßen und die Gefahr einer Dauerbelegung drohen könnte. Dem Thema solle weiter nachgegangen werden – es sei zu beobachten, dass sich immer mehr Landkreise zusammenschließen.

