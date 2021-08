Bayerischer Tierwohlpreis geht nach Schöffelding

Die Landwirtsfamilie Kaindl aus Schöffelding hat einen besonders tierfreundlichen Kälberstall gebaut. Dafür gibt es von Agrarministerin Michaela Kaniber einen Preis.

Über den Bayerischen Tierwohlpreis kann sich die Schöffeldinger Landwirtsfamilie Kaindl freuen. Am Mittwoch haben die Kaindls diese Auszeichnung aus der Hand von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber erhalten.

Der Milchviehbetrieb mit Kälber- und Jungviehaufzucht sowie Ochsenmast wurde insbesondere für seinen im Jahr 2019 errichteten Kälber-/Strohstall mit angrenzendem Weidezugang prämiert, informiert das Landwirtschaftsministerium. Ein großflächiges Liege-, Licht- und Bewegungsangebot, der gute Luftaustausch, das hohe Raumluftvolumen und die daraus resultierende hohe Frischluftzirkulation sowie die großzügige, natürliche Belichtung, die eine angenehme Helligkeit mit sich bringe, biete Vorteile für alle Gruppen hinsichtlich der Tiergesundheit. Die Tiere haben stets die Möglichkeit, die Weide zu nutzen. Durch die Gruppengestaltung in unterschiedlichen Altersgruppen (14 Tage bis 14 Wochen; 14 Wochen bis zwölf Monate; ab zwölf Monate), werde zudem der soziale Kontakt untereinander gefördert.

Mit dem Preis ist auch eine finanzielle Anerkennung verbunden

Die Kaindls erhielten den diesjährigen zweiten Preis, der auch mit einer finanziellen Anerkennung in Höhe von 3000 Euro verbunden ist. Die Tierwohlpreise wurden in Bergen in Mittelfranken übergeben, wo auch der Träger des ersten Preises angesiedelt ist. Der dortige Bio-Hof der Familie Hauser wurde für die muttergebundene Kälberaufzucht prämiert. Die Kälber sind dabei mindestens vier Wochen lang bei der eigenen Mutter und können somit eine enge Mutter-Kind-Beziehung aufbauen. Ab dem zweiten bis in den dritten Lebensmonat kommen die Kälber dann in den sogenannten Kälberkindergarten, in dem sie langsam und schonend von der Mutter entwöhnt werden. Dadurch erreiche man ein artgemäßes natürliches Verhalten von Kuh und Kalb.

„Mich freut es sehr, zu sehen, wie Sie mit viel Herzblut und Kreativität das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Nutztiere in Ihren Ställen nachhaltig verbessert haben. Sie lieben die Tiere und Ihre Arbeit und das spürt man“, sagte Ministerin Michaela Kaniber bei der Preisverleihung. Eine mit Fachleuten und Praktikern aus Forschung, Verwaltung, Tierschutz und Berufsstand besetzte Jury hatte vier Siegerbetriebe aus 25 eingegangenen Bewerbungen ausgewählt. Mit dem Tierwohl-Preis für landwirtschaftliche Nutztierhalter werden seit 2014 Projekte ausgezeichnet, die bereits erfolgreich in die Praxis umgesetzt wurden. „Damit wollen wir allen Tierhaltern zeigen, dass oft schon kleine bauliche, technische oder organisatorische Änderungen viel bewirken können“, so Kaniber. (lt)

