Schöffelding

vor 17 Min.

Wie gefährlich ist der Alte Wirt in Schöffelding?

Der „Alte Wirt“ in Schöffelding steht schon viele Jahre leer. Das Grundstück wächst allmählich zu, während sich der Bauzustand weiter verschlechtert.

Plus Das ehemalige Wirtshaus ist seit Jahren ungenutzt. In Schöffelding sorgt man sich um die Sicherheit. Was Gemeinde und Eigentümer unternehmen wollen.

Von Romi Löbhard

Wie können möglicherweise vom „Alten Wirt“ in Schöffelding ausgehende Gefahren abgewendet werden? Zur Klärung dieser Frage hat der Windacher Gemeinderat beschlossen, einen Rechtsanwalt einzuschalten. Dieser soll prüfen, welche rechtlichen Mittel der Gemeinde zur Verfügung stehen. Das Gespräch ist bereits terminiert, informierte Bürgermeister Richard Michl. Aber auch der Eigentümer will offenbar aktiv werden.

