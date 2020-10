vor 19 Min.

Schön sein ist den Landsbergern auch in Corona-Zeiten wichtig

Plus Schönheits-OPs und Behandlungen sind auch trotz Corona sehr gefragt. Das LT befragt Landsberger Kosmetiker, Massage-Experten und einen Chirurgen, wie sie derzeit arbeiten.

Von Romi Löbhard und Alexandra Lutzenberger

Endlich keine hängenden Augenlider mehr, oder wie wäre es mit einem neuen, flachen Bauch? Das wünschen sich viele, aber in Zeiten wie diesen sind das doch eigentlich Luxusprobleme, oder? Inwieweit ist die Schönheitsbranche von Corona betroffen, trauen sich die Menschen noch zum Arzt? Ja, sagt der Landsberger Matthias Aust, Chirurg für ästhetische und plastische Chirurgie.

Patientin Natascha Dietrich aus Wiedergeltingen fühlt sich sicher. „Gerade im OP-Bereich ist diese Panikmache übertrieben. Dort ist alles sehr hygienisch. Ansonsten: Abstand halten und alles ist gut.“ Sie habe sich in dieser Zeit kurzfristig Unter- und Oberlider operieren lassen. „Das ging sehr schnell. Ich hatte nicht mal blaue Flecken“, so Dietrich. In ihrem Job als Pharmareferentin sei sie mit Gesundheitsthemen vertraut. „Ich habe mich in der Klinik zu keiner Zeit gefährdet gefühlt.“ Schnell entschlossen zur Schönheitsoperation? Das machen gerade viele seiner Patienten, sagt Aust. Die Menschen seien zwar meistens noch vorsichtig, aber achteten eben gerade wegen der großen Diskussionen rund um die Gesundheit auch viel mehr auf sich und ihren Körper. Denn Corona habe uns gezeigt, wie wichtig Gesundheit und Körperbewusstsein sind.

Chirurg Matthias Aust in seinem Operationssaal in Landsberg. Bild: Julian Leitenstorfer

Der 44-jährige Matthias Aust hat seit einem Jahr eine Schönheitsklinik in Landsberg, zuvor war er in Bad Wörishofen tätig. Seine Klinik war zu Beginn der Corona-Zeit fast zwei Monate geschlossen. „Es gab schon Tumor-Operationen mit einer nicht aufschiebbaren Indikation. Das sind ja wichtige Eingriffe bei bösartigen Diagnosen. Wir haben natürlich noch mal alle Hygienemaßnahmen gesteigert“, so Aust.

Andere große Operationen seien geschoben worden, aber jetzt sei alles wieder fast normal. Hygiene sei im Wartebereich einfach. Es gebe in der plastischen Chirurgie kein normales Wartezimmer, es sei selten, dass mehr als ein Patient dort warten müsse. Aust ist auch Spezialist in Sachen Brandverletzungen und dort sei sein Beruf lebenswichtig, denn „wir können so viele Schmerzen lindern“. Aust betreut unter anderem Brandopfer aus Rumänen, die in der Corona-Zeit lange nicht kommen durften (LT berichtete). Jetzt sei eine Einreise wieder möglich.

Bei Operationen gelten ohnehin hohe Hygienestandards

Einige Patienten kamen sogar explizit in der Corona-Zeit. Zum Beispiel für eine Lid-OP. „Das hätte ich sonst nie gemacht, aber in der Corona-Zeit im Homeoffice hatte ich die Möglichkeit dazu“, sagt eine 46-jährige Patientin aus dem Landkreis. „Angst vor Ansteckung hatte ich keine. Ich war die einzige Patientin in der Klinik und musste nur zweimal kurz zur Nachsorge.“ Die OP wurde ambulant durchgeführt.

„Zu Hause angekommen, hieß es dann kühlen und nach einer Woche sah man kaum mehr was.“ Freunde hätten ihr zuvor von der Operation abgeraten. „Mach’ das nicht, jede OP ist in dieser Zeit ein Risiko.“ Aber das habe sie so nicht gesehen. „Im Gegenteil, ich bin zwar sehr vorsichtig, war fast sechs Wochen zu Hause und da dachte ich, mich sieht eh keiner, da kann man das machen.“ Eine Lid-OP hatte für die Patientin nicht nur optische Gründe: „Hängt ein Lid, ist auch das Sichtfeld eingeschränkt und man hat Probleme beim Autofahren. Manchmal verursacht ein herunterhängendes Lid auch dauernd Augenentzündungen“, so der Mediziner.

Eine Kosmetikerin ist nahezu ausgebuht

Schönheit ist gerade in der Spöttinger Straße auch einen Stock tiefer ein Thema. Im Kosmetiksalon von „Zeitwunder“ sind kaum noch Termine zu haben. Kosmetikerin Julia Mihaljevic: „Wir haben enormen Aufwand mit den Hygienevorschriften, aber das ist einfach sehr wichtig. Unsere Kunden vertrauen uns ja.“ So gibt es auch gleich zweierlei Schutz im Gesicht. Einen Mundschutz und ein Schild. Viele Kunden seien auch Neukunden, denn die Maskenpflicht habe negative Folgen für die Haut. „Wir haben viele Kunden mit Hautunreinheiten oder Allergien im Bereich der Maske. Hier kann man kosmetisch einiges tun.“

